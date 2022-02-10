Ребенок съест всю тарелку: рецепт супер полезного супа с секретным ингредиентом

Суп – незаменимое блюдо в рационе детей и взрослых. Особенно приятно отведать тарелочку в холодное время года.

Супер белковый супчик с секретом

Этот суп хорош всем – там и супер белок (бобовые плюс рис – идеальная форма растительного протеина), водоросли – кладезь белка и микроэлементов, в том числе железа!

Этот суп полюбят даже дети (www.pexels.com)

В супе есть необычный ингредиент – сухие водоросли, но они только добавляют пользы блюду и благотворно влияют на его вкус.

"Ребенок одобряет и съедает всю тарелку! В общем, всем хорош супчик", - заверяет эксперт.



Ингредиенты:

150 гр (в сухом виде) красной чечевицы

50 гр (в сухом) риса

1,2 – 1,5 литра воды

водоросли (морская капуста) сушеные – щепотка

сок 1/4 лимона

специи по вкусу

для палитры вкуса и пользы: грецкие орешки, оливки.

Что делаем:



1.Промываем чечевицу и рис, заливаем чистой водой, ставим варить, перед закипанием тщательно снимаем пенку. Если у Вас бурый рис, поставьте его варить чуть раньше, а потом всыпьте чечевицу.



2. Параллельно заливаем сухие водоросли большим количеством воды. За 15 минут они сильно увеличатся в объеме, и если получатся большие листы, то нарежьте их на маленькие кусочки.



3. Как сварятся рис с чечевицей, добавляем в суп водоросли, сок лимона, специи.



4. Перед подачей можно добавить мелко рубленые орешки или оливки – полезные жиры никому не повредят.



Из этих ингредиентов получаются три большие порции. На порцию супчика придется примерно 15-20 гр белка. А это уже треть дневной нормы!