Дитина з'їсть всю тарілку: рецепт супер корисного супу з секретним інгредієнтом
Суп - незамінна страва в раціоні дітей і дорослих. Особливо приємно покуштувати тарілочку в холодну пору року.
Нутриціолог Ганна Нікольська запропонувала в Instagram приготувати супер корисний супчик, який заповнить третину добової норми білка і стане хорошою профілактикою анемії.
Супер білковий супчик з секретом
Цей суп має самі переваги – там і супер білок (бобові плюс рис – ідеальна форма рослинного протеїну), водорості - джерело білка і мікроелементів, в тому числі заліза!
Цей суп полюблять навіть діти (www.pexels.com)
У супі є незвичайний інгредієнт - сухі водорості, але вони тільки додають користі страві та добре впливають на смак страви.
"Дитина схвалює і з'їдає всю тарілку! Загалом, всім хороший супчик", - запевняє експерт.
Інгредієнти:
- 150 гр (в сухому вигляді) червоної сочевиці
- 50 гр (в сухому) рису
- 1,2-1,5 літра води
- водорості (морська капуста) сушені - дрібка
- сік 1/4 лимона
- спеції на смак
- для палітри смаку і користі: волоські горішки, оливки.
Що робимо:
1.Промиваємо сочевицю і рис, заливаємо чистою водою, ставимо варити, перед закипанням ретельно знімаємо пінку. Якщо у Вас бурий рис, поставте його варити трохи раніше, а потім всипте сочевицю.
2. Паралельно заливаємо сухі водорості великою кількістю води. За 15 хвилин вони сильно збільшаться в об'ємі, і якщо вийдуть великі листи, то наріжте їх на маленькі шматочки.
3. Як зваряться рис з сочевицею, додаємо в суп водорості, сік лимона, спеції.
4. Перед подачею можна додати дрібно рубані горішки або оливки – корисні жири нікому не зашкодять.
З цих інгредієнтів виходять три великі порції. На порцію супчику припадає приблизно 15-20 гр білка. А це вже третина денної норми!
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