Копійчаний пиріг на сковороді, який можна навіть тим, хто худне: готувати простіше простого
Капустяний пиріг - бюджетна і смачна страва, яку можна навіть тим, хто худне, а якщо його приготування не займе багато часу і сил, тоді це просто знахідка для господині!
Сімейний лікар Володимир Голокоз запропонував в Instagram приготувати смачний і корисний капустяний пиріг на сковороді. У цієї страви є маса переваг.
Цільнозернове борошно містить масу клітковини, вітаміни та мінерали. Його глікемічний індекс набагато нижче звичайного обробленого борошна і можна порівняти з кашами.
Капуста ж - це ідеальний "віник для кишківника". Через велику кількість волокон, клітковини вона допоможе налагодити моторику і мікробіом кишківника.
Цільнозерновий пиріг з капусти
Капустяний пиріг - хороший варіант швидкої та поживної страви (pixabay.com)
Потрібно:
- Цільнозернове пшеничне борошно - 125 г
- Капуста білокачанна - 400 г
- Кефір - 200 мл
- Куряче яйце - 2 шт.
- Часник - 2 зубчики
- Оливкова олія - 1 ст. л.
- Петрушка - 1 пучок
- Сіль, спеції - на смак
Спосіб приготування:
- Капусту тонко нашаткувати, викласти в миску. Додати сіль, спеції, нарізану петрушку, роздавлений часник, яйця і кефір. Ретельно перемішати.
- Додати 5 столових ложок борошна і знову перемішати.
- Тісто по консистенції має бути, як на оладки.
- Дати тісту настоятися 30 хвилин.
- Тісто викласти на розпечену сковороду. Накрити сковороду кришкою і готувати на мінімальному вогні до підхоплення верхньої частини - близько 10-15 хвилин.
- Перевернути пиріг за допомогою тарілки, продовжувати готувати під кришкою до золотистого кольору.
- Після приготування дати пирогу охолонути. Можна подавати зі сметаною.
Вага пирога виходить близько 800 грамів. На 100 г:
- 108 ккал
- Білки - 6
- Жири - 4
- Вуглеводи - 14
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