Хватит надолго: как приготовить курочку в вакуумной упаковке дома без проблем

Многим известна техника приготовления блюд су-вид, но мало кто ею пользуется в домашних условиях. А зря! Ведь в итоге вы получите сочное, вкусное мясо с минимумом хлопот.

Победительница МастерШеф 11 Яна Блог научила в Instagram , как готовить куриное филе, которое можно сохранить подольше. Такой продукт сохранит время и поможет накормить домашних без проблем.

Вам понадобится куриное филе. Его необходимо промыть, очистить от жира, сухожилий или фасции.

Хорошо просушить, приправить любимыми приправами (победительница МастерШеф советует использовать тмин, чеснок, соль, перец) и кусок сливочного масла.

Теперь замаринованное филе необходимо завакумировать. Если у вас нет специального аппарата - ничего страшного, просто плотно заверните филе в пищевую пленку, так чтобы вода снаружи не контактировала с филе, а сливочное масло не попало в воду.

Как приготовить филе по технике су-вид

Суть су-вид в том, что продукт томится при низких температурах в собственном соку, то есть ничего не выходит наружу, а остается и насыщает мясо.

Вроде бы здесь все ясно, а как нам сделать низкую температуру?

Нужна температура 60-62 °C. Яна отмеряет ее термометром, но если у вас его нет, есть решение.

На плите шеф-повара есть 9 температурных режимов, для получения 62 °C она включает 5 температурный режим, нагревает воду, кладет филе и снижает до 4 режима, после чего оставляет вариться на 1 час.

Что вы получаете в результате?

Сочное филе, которому можете придать румяную корочку на сковороде. Уже готовый полуфабрикат для салатов, супов или самостоятельного протеина. Его можно замораживать или держать в холодильнике 4 суток.