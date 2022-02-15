Роскошный японский десерт в микроволновке за считанные минуты: рецепт победительницы МастерШеф
Когда хочется побаловать себя и домашних чем-то необычным и вкусным, стоит обратить внимание на рецепты мировой кухни. Совершить кулинарное путешествие, например, в Японию оказывается совсем несложно, если есть хороший гид.
Победительница МастерШеф 11 Яна Балог предложила в Instagram приготовить вкусный японский десерт – моти. Для этого понадобится лишь микроволновая печь и холодильник. Остальное - дело техники!
Моти с ягодным джемом
Для теста:
- 100 г клейкой рисовой муки. Обратите внимание на вид рисовой муки. Это должна быть специальная мука из клейкого риса.
- 70 г сахарной пудры
- 100 г холодной воды
Для начинки:
- творог, маскарпоне, крем-сыр
- сахарная пудра
- джем фруктовый или свежие фрукты
Примечание: Соотношение сахара к сыру контролируйте по своим вкусовым предпочтениям. Если вы выбираете творог, хорошенько перебейте его блендером для однородности.
Также, для моти подойдут различные виды ганаша, муссовые основы, крем-чиз.
Если ваш джем или фрукты имеют много жидкости, Яна рекомендует проварить их 3-4 мин., добавив немного кукурузного крахмала.
Способ приготовления:
- Соединить творог/маскарпоне/крем-сыр с сахарной пудрой. При необходимости перебить блендером.
- Свежие фрукты/ягоды или джем при необходимости проварить с чайной ложкой кукурузного крахмала.
- В форму слоями выложить творожную основу/фруктовую начинку/сырную основу. Это все заморозить (для дальнейшей удобной работы).
- Для теста соединить муку, сахарную пудру и воду. Хорошенько перемешать. Накрыть пищевой пленкой и поместить в микроволновую печь на 15 сек.
- Снять пленку, хорошо перемешать, снова накрыть пленкой и выполнить этот процесс 3-4 раза. До изменения консистенции и цвета теста
- Во-первых, сначала тесто сможет формировать неоднородные комки, важно хорошо перемешивать деревянной лопаткой после каждого прогревания в микроволновке.
- Во-вторых, возможно тесто нужно дольше заваривать в микроволновке. Ориентируйтесь на клейкость и изменение цвета (тесто становится густое, клейкое и прозрачного оттенка).
- Рабочее тесто должно быть горячим. То есть, сразу после заваривания присыпаете кукурузным крахмалом и тоненько раскатываете.
- На раскатанное тесто кладете замороженную начинку, формируете моти, и ждете, чтобы начинка разморозилась.
Напомним, что ранее мы делились рецептом хрустящего орехового печенья за 15 минут.
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