Розкішний японський десерт в мікрохвильовці за лічені хвилини: рецепт переможниці МастерШеф
Коли хочеться побалувати себе та домашніх чимсь незвичним та смачним, варто звернути увагу на рецепти світової кухні. Зробити кулінарну подорож, наприклад, в Японію виявляється зовсім нескладно, якщо є хороший гід.
Переможниця МастерШеф 11 Яна Балог запропонувала в Instagram приготувати смачний японський десерт – моті. Для цього знадобиться лише мікрохвильова піч і холодильник. Решта – справа техніки!
Моті з ягідним джемом
Для тіста:
- 100 г клейкого рисового борошна. Зверніть увагу на вид рисового борошна. Це має бути спеціальне борошно з клейкого рису.
- 70 г цукрової пудри
- 100 г холодної води
Для начинки:
- м'який кисломолочний сир, маскарпоне, крем-сир
- цукрова пудра
- джем фруктовий або свіжі фрукти
Примітка: Співвідношення цукру до сиру контролюйте по своїм смаковим вподобанням. Якщо ви вибираєте м'який сир, добряче перебийте його блендером для однорідності.
Також, для моті підійдуть різні види ганашу, мусові основи, крем-чіз.
Якщо ваш джем чи фрукти мають багато рідини, Яна рекомендує проварити їх 3-4 хв., додавши трохи кукурудзяного крохмалю.
Спосіб приготування:
- З’єднати м'який сир/маскарпоне/крем-сир з цукровою пудрою. При необхідності перебити блендером.
- Свіжі фрукти/ягоди чи джем при необхідності проварити з чайною ложкою кукурудзяного крохмалю.
- У форму шарами викласти сирну основу/фруктову начинку/сирну основу. Це все заморозити (для подальшої зручної роботи).
- Для тіста з’єднати борошно, цукрову пудру та воду. Добряче перемішати. Накрити харчовою плівкою та помістити до мікрохвильової печі на 15 сек.
- Зняти плівку, добре перемішати, знову накрити плівкою та виконати цей процес 3-4 рази. До зміни консистенції та кольору тіста
- По-перше, спочатку тісто зможе формувати неоднорідні комки, важливо добре перемішувати дерев’яною лопаткою після кожного прогрівання у мікрохвильовці.
- По-друге, можливо тісто потрібно довше заварювати у мікрохвильовці. Орієнтуйтесь на клейкість та зміну кольору (тісто стає густе, клейке та прозорого відтінку).
- Робоче тісто має бути гарячим. Тобто, зразу після заварювання присипаєте кукурудзяним крохмалем і тоненько розкатуєте.
- На розкатане тісто кладете заморожену начинку, формуєте моті, та чекаєте, щоб начинка розморозилась.
Нагадаємо, що раніше ми ділилися рецептом хрумкого горіхового печива за 15 хвилин.
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