Розкішний японський десерт в мікрохвильовці за лічені хвилини: рецепт переможниці МастерШеф

Коли хочеться побалувати себе та домашніх чимсь незвичним та смачним, варто звернути увагу на рецепти світової кухні. Зробити кулінарну подорож, наприклад, в Японію виявляється зовсім нескладно, якщо є хороший гід.

Переможниця МастерШеф 11 Яна Балог запропонувала в Instagram приготувати смачний японський десерт – моті. Для цього знадобиться лише мікрохвильова піч і холодильник. Решта – справа техніки!

Моті з ягідним джемом

Для тіста:

100 г клейкого рисового борошна. Зверніть увагу на вид рисового борошна. Це має бути спеціальне борошно з клейкого рису.

70 г цукрової пудри

100 г холодної води

Для начинки:

м'який кисломолочний сир, маскарпоне, крем-сир

цукрова пудра

джем фруктовий або свіжі фрукти

Примітка: Співвідношення цукру до сиру контролюйте по своїм смаковим вподобанням. Якщо ви вибираєте м'який сир, добряче перебийте його блендером для однорідності.

Також, для моті підійдуть різні види ганашу, мусові основи, крем-чіз.

Якщо ваш джем чи фрукти мають багато рідини, Яна рекомендує проварити їх 3-4 хв., додавши трохи кукурудзяного крохмалю.



Спосіб приготування: