Смак кохання: ідеальне хрустке печиво на День святого Валентина за 10 хвилин
День святого Валентна – прекрасна можливість не тільки сказати слова кохання своїй другій половинці, але й здивувати та вразити її в саме серце! Смачне та хрустке печиво, приготоване власноруч, здатне здивувати кохану людину і подарувати їй солодкі відчуття в прямому сенсі цього слова.
Рецепт смачної страви до святкового столу опублікував Telegram-канал SHUBA FOOD.
Смачне та поживне горіхове печиво стане прекрасним доповненням до романтичної вечері, приготованої власноруч. Головне для нього не треба шукати рідкісні горіхи, підійдуть фундук чи волоські.
Хрустке горіхове печиво
Горіхове печиво за 10 хвилин - ідеальний варант до чаю (www.pexels.com)
Інгредієнти:
- Фундук - 50 г
- Борошно пшеничне - 2 склянки
- Кориця мелена - 1 ч. л.
- Сода харчова - 1 ч. л.
- Цукор - 150 г
- Масло вершкове - 250 г
- Яйця - 2 шт.
- Лимон, сік - 1 ч. л.
Приготування:
- Розм’якшене масло збийте із цукром і корицею. Додайте борошно та перемішайте.
- Додайте яйця, гашену лимонним соком соду та змелені блендером горіхи.
- Вимісіть тісто до гладкості, накрийте харчовою плівкою та покладіть у холодильник на 1 годину.
- Дістаньте тісто та розкачайте у пласт завтовшки 0,5 см. За допомогою формочок для печива виріжте сердечка, зірочки та бантики, покладіть їх на вистелене пергаментом деко.
- Випікайте у розігрітій до 180 °С духовці 7-10 хвилин. Дайте готовому печиву охолонути на решітці. Подавайте, притрусивши цукровою пудрою.
Нагадаємо, що раніше ми публікували добірку смачних солодких рецептів від українських зірок до Дня святого Валентина.
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