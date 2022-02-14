Вкус любви: идеальное хрустящее печенье на День святого Валентина за 10 минут

День святого Валентина – прекрасная возможность не только сказать слова любви своей второй половинке, но и удивить и поразить ее в самое сердце! Вкусное и хрустящее печенье, приготовленное собственноручно, способно удивить любимого человека и подарить ему сладкие ощущения в прямом смысле этого слова.