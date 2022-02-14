Вкус любви: идеальное хрустящее печенье на День святого Валентина за 10 минут
День святого Валентина – прекрасная возможность не только сказать слова любви своей второй половинке, но и удивить и поразить ее в самое сердце! Вкусное и хрустящее печенье, приготовленное собственноручно, способно удивить любимого человека и подарить ему сладкие ощущения в прямом смысле этого слова.
Рецепт вкусного блюда к праздничному столу опубликовал Telegram-канал SHUBA FOOD.
Вкусное и питательное ореховое печенье станет прекрасным дополнением к романтическому ужину, приготовленному собственноручно. Главное для него не надо искать редкие орехи, подойдут фундук или грецкие.
Хрустящее ореховое печенье
Ореховое печенье за 10 минут - идеальный вариант к чаю (www.pexels.com)
Ингредиенты:
- Фундук-50 г
- Мука пшеничная - 2 стакана
- Корица молотая - 1 ч. л.
- Сода пищевая - 1 ч. л.
- Сахар -150 г
- Масло сливочное - 250 г
- Яйца - 2 шт.
- Лимон, сок - 1 ч. л.
Приготовление:
- Размягченное масло взбейте с сахаром и корицей. Добавьте муку и перемешайте.
- Добавьте яйца, гашеную лимонным соком соду и смолотые блендером орехи.
- Вымесите тесто до гладкости, накройте пищевой пленкой и положите в холодильник на 1 час.
- Достаньте тесто и раскатайте в пласт толщиной 0,5 см. С помощью формочек для печенья вырежьте сердечки, звездочки и бантики, положите их на выстеленный пергаментом противень.
- Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 7-10 минут. Дайте готовому печенью остыть на решетке. Подавайте, притрусив сахарной пудрой.
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