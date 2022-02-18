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Вистачить надовго: як приготувати курочку у вакуумній упаковці вдома без проблем

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П'ятниця 18 лютого 2022 10:29
Вистачить надовго: як приготувати курочку у вакуумній упаковці вдома без проблем Фото: Приготувати філе швидко і просто можна за спеціальною технікою (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Багатьом відома техніка приготування страв су-від, але мало хто нею користується в домашніх умовах. А даремно! Адже в підсумку ви отримаєте соковите, смачне м'ясо з мінімумом клопоту.

Переможниця МастерШеф 11 Яна Блог навчила в Instagram, як готувати куряче філе, яке можна зберегти довше. Такий продукт збереже час і допоможе нагодувати домашніх без проблем.

Вам знадобиться куряче філе. Його необхідно промити, очистити від жиру, сухожиль або фасції.

Добре просушити, приправити улюбленими приправами (переможниця МастерШеф радить використовувати кмин, часник, сіль, перець) і шматок вершкового масла.

Тепер замариноване філе необхідно завакумировати. Якщо у вас немає спеціального апарату - нічого страшного, просто щільно загорніть філе в харчову плівку, так щоб вода зовні не контактувала з філе, а вершкове масло не потрапило в воду.

Як приготувати філе по техніці су-від

Суть су-від в тому, що продукт готується при низьких температурах у власному соку, тобто нічого не виходить назовні, а залишається і насичує м'ясо.

Начебто тут все ясно, а як нам зробити низьку температуру?

Потрібна температура 60-62 °C. Яна відміряє її термометром, але якщо у вас його немає, є рішення.

На плиті шеф-кухаря є 9 температурних режимів, для отримання 62 °C вона включає 5 температурний режим, нагріває воду, кладе філе і знижує до 4 режиму, після чого залишає варитися на 1 годину.

Що Ви отримуєте в результаті?

Соковите філе, якому можете надати рум'яну скоринку на сковороді. Вже готовий напівфабрикат для салатів, супів або самостійного протеїну. Його можна заморожувати або тримати в холодильнику 4 доби.

Нагадаємо, що раніше Яна Балог навчила готувати смачний і швидкий японський десерт - моті.

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