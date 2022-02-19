Как очистить посуду от пригоревшей пищи за считанные минуты: все проще простого

Стоит лишь отвернуться или отвлечься, как старательно приготовленный ужин пригорел и прилип к кастрюле или сковороде. Как же спасти посуду и быстро отмыть остатки пищи?

Существуют безопасные способы отчистить кухонную утварь от пригоревшей еды без ущерба для поверхности. О них мы расскажем в материале ниже .

Пригоревшую пищу со дна и стенок посуды легко можно удалить с помощью кипячения. Для этого залейте в посуду горячую воду, добавьте немного жидкого мыла или средства для мытья посуды и поставьте на огонь на 10-15 минут. После кипячения остатки пищи легко можно будет убрать губкой.

Кастрюлю легко отмоет соль и сода (www.pexels.com)

Еще один способ спасти сгоревшую кастрюлю - кальцинированная сода (ее используют для стирки и часто добавляют в порошки для машинок). Насыпьте в посуду 2-3 чайных ложки средства, добавьте воды, и доведите смесь до кипения.

Как отмыть эмалированную кастрюлю

Если пища пригорела в эмалированной кастрюле, на выручку придет обычная пищевая соль.

Налейте в емкость 3 л воды и добавьте 2-3 ст. л. соли, накройте крышкой и прокипятите 15-20 минут. Образовавшийся раствор не сливаем, а оставляем до полного остывания. После этого моем кастрюлю как обычно с помощью моющего средства.

Эмалированная поверхность не пострадает при правильной чистке (www.pexels.com)

Еще один помощник на кухне – пищевая сода. Она тоже способна вернуть пригоревшей изнутри кастрюле с пищей первозданный вид. Наливаем в посуду горячую воду и добавляем полстакана соды, накрываем крышкой. Оставляем кастрюлю на 25-50 минут.

По истечению времени, ставим посуду на разогретую плиту и кипятим раствор 10-15 минут. Даем кастрюле остыть и вымываем подгоревшую еду своим привычным способом.

Как очистить от остатков пищи сковородку

Пригорела еда на сковороде? Не беда – все поправимо. Стоит учесть материал посуды, и только тогда переходить к чистке.

Например, сковороду из нержавейки спасет лимонная кислота. Растворите в стакане кипятка 15 гр кислоты, вылейте в сковороду и поставьте на огонь до закипания. Томите раствор на медленном огне не менее 15-20 минут. После этого промойте посуду в воде губкой с небольшим количеством соды.

Сковороду поможет отмыть уголь и лимонная кислота (www.pexels.com)

А если лимонная кислота не помогла, то стоит обратить внимание на активированный уголь.

5-6 таблеток необходимо растолочь в порошок и посыпать пригоревший участок. Подождите 30 минут и влейте в посуду 1 ст. теплой воды. Отставьте сковороду еще на 30 минут, а затем вымойте посуду как обычно.

Если вы счастливая обладательница тефлоновой или керамической сковороды, то с такой посудой еще проще. Нужно лишь налить теплую воду с небольшим количеством жидкости для мытья посуды и оставить на полчаса.

Если после замачивания на дне еще остается пригоревшая пища, попробуйте избавиться от нее с помощью зубной пасты. Оставьте средство на 30 минут на поверхности, а затем смойте.