Модного київського фотографа підозрюють у розбещенні дівчат: стало відомо ім'я

Фотограф (фото: pixabay.com)

Під Києвом затримали відомого фотографа за підозрою в розбещенні неповнолітніх. 56-річному чоловікові інкримінують скоєння розпусних дій стосовно 17-річної дівчини та інших потерпілих на території столиці та Обухівського району.

Зловмиснику загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Про це 25 листопада передали у відділі комунікації поліції Київської області.

Правоохоронці з'ясували, що фотограф розбещував неповнолітніх дівчат в автомобілі. Зокрема, так постраждала 15-річна киянка, яку чоловік привіз в машині під Обухів.

За місцем його роботи та у столичній квартирі, яку чоловік винаймав разом зі співмешканкою, поліцейські провели обшуки та вилучили в якості речових доказів ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські карти, документи. Все це направлять на експертизу. Також було вилучено авто його цивільної дружини, в салоні якої і відбувалися розпусні дії з дівчатами-підлітками.

Поліція повідомила про затримання фотографа через розбещення неповнолітніх (фото: kv.npu.gov.ua)

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 КК.

За даними видання "Обозреватель" з посиланням на власне джерело, затриманим є відомий український фотограф Олександр Ктиторчук. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Ктиторчук родом з Бердичева під Житомиром. Зараз він проживає у Києві, зареєстрований у Вишневому, викладає в Київській школі фотографії.

Фотограф співпрацює з багатьма популярними українськими зірками, а також бере участь у шоу-програмах на ТБ.

Олександр Ктиторчук (фото: facebook.com/ktitorchukaleksandr)

Раніше повідомлялося, що в Херсоні активісти спіймали бізнесмена-педофіла, а свій "самосуд" зняли на відео.

Також ми писали про те, що працівник українського телеканалу ґвалтував 3-річну дівчинку "заради журналістського розслідування".