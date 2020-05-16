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Можемо вберегтися від небезпечних хвороб: Супрун зробила важливу заяву

STYLERЖиття    16.05.2020 - 18:51
Можемо вберегтися від небезпечних хвороб: Супрун зробила важливу заяву
Супрун розповіла, що потрібно знати про науку (фото: kmu.gov.ua)

Супрун поділилася важливими рекомендаціями

Уляна Супрун поділилася своїми думками щодо науки, завдяки якій ми можемо вакцинувати себе і своїх родичів, а також вберегтися від небезпечних хвороб. Про це експерт розповіла на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Майже кожна можливість, яку ми маємо сьогодні, з'явилася і стала зрозумілою завдяки розвитку науки і технологій. Наука та технології є ключовими факторами розвитку, оскільки технологічні і наукові революції лежать в основі економічного прогресу, удосконалювання систем охорони здоров'я й медицини, освіти, інфраструктури і буквально кожної сфери діяльності", - зазначено в повідомленні.

Супрун вважає, що саме ставлення до науки визначає рівень розвитку суспільства і його потенціал. Однією з цілей сталого розвитку також є збільшення інвестицій у наукові дослідження і розвиток технологій.

Наголошується, що в Україні достатньо роботи в даному напрямку. Поки будуть виховуватися псевдонаука і протиратися штани "академіками", академія наук буде лише імітувати діяльність, а перспективні науковці через нестачу фінансування і застарілу практику - виїжджати за кордон.

Експерт вважає, що над цим питанням варто замислитися, адже українська наука - це питання медицини, економіки, міжнародного іміджу, національної безпеки та інших важливих моментів, що стосуються абсолютно кожного.

Нагадаємо, що Уляна Супрун дала поради про прогулянки.

Раніше Уляна Супрун розповіла про кліщів і дала поради, як захиститися від комах, які можуть бути переносниками небезпечних хвороб.

Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Уляна Супрун
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