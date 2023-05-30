Могут не поладить. Какие породы собак не только не любят детей, но могут стать опасными
Если вы планируете завести собаку, важно знать породу пушистика, особенно если дома есть дети. Это нужно учесть, чтобы избежать различных неприятностей и даже бытовых несчастных случаев.
Специалисты в издании Sante Plus рассказали, какие породы собак не подходят для сосуществования с детьми.
Чихуахуа
Чихуахуа (фото: Freepik)
Среди пород собак, плохо ладящих с детьми, есть чихуахуа. Из-за чрезмерного количества энергии и активности эти маленькие пушистики имеют репутацию очень резвых животных и иногда агрессивных.
Из-за своей миниатюрности чихуахуа не доверяет детям, которые часто воспринимают его как чучело.
Таким образом, совместная жизнь пушистика с детворой сложна, за исключением если вы идеально дрессируете и обучаете эту собаку, чтобы избежать проблем.
Далматин
Далматин (фото: Freepik)
Звезда фильма "101 далматинец" - собака-далматин, которую любят дети и является отличным компаньоном. Он особенно силен, умен и верен.
Однако в реальности может с этим животным возникнуть проблема, связанная с гиперактивностью. Собаке этой породы нужна специальная подготовка, иначе его избыточная энергия не подходит малышам, а некоторые собачки даже проявляют агрессию. Лучше выбрать более спокойную породу.
Хаски
Хаски (фото: Freepik)
Хаски не агрессивен, но очень активен и силен. Его характер очень добрый, но он настолько энергичен, что всегда следует за ними постоянно смотреть.
Пушистик очень любит гулять, к тому же требует много внимания. Несмотря на то, что собака хорошо относятся к малышам, есть риск, что она может выразить свои эмоции неожиданным и опасным способом, бросившись на ребенка, не думая о последствиях. Лучше никогда не оставляйте малыша наедине с хаски.
Доберман
Доберман (фото: Freepik)
Этот сторожевой пес является послушным защитником. Для его приручения необходимо целенаправленное обучение под руководством специалиста. Он может быть хорошим с детьми, если они его не раздражают.
Кроме того, он терпеть не может, когда его дергают за хвост или малыш хочет залезть ему на спину. Если он почувствует какую-нибудь опасность, то может стать очень жестоким.
Поэтому лучше никогда не оставлять его с ребенком без присмотра.
Пекинес
Пекинес (фото: Pixabay)
Пекинес - это эгоцентрическая собака. К тому же если его не воспитать должным образом, он не оценит детскую шалость. Ему не очень комфортно с детьми.
Поскольку он не очень энергичный, то предпочитает компанию спокойных пожилых людей. Не любит, когда дети бегают, может разозлиться.
Конечно, не все пекинесы с таким характером, но лучше выбрать более любвеобильную и игривую породу.
Раньше мы рассказывали,какие породы собак признаны самыми злыми в мире.
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