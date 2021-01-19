Чоловік непоміченим прожив в аеропорту три місяці: боявся COVID-19

Чоловік три місяці прожив в аеропорту непоміченим (Фото: Getty Images)

В Чикаго чоловік прожив в аеропорту три місяці, оскільки боявся полетіти додому через коронавірусу. 33-річний Адітья Удай Сингх з Каліфорнії перебував у транзитній зоні аеропорту О'Хара і його ніхто з персоналу не помітив.

19 жовтня 2020 року чоловік приїхав до Чикаго рейсом з Лос-Анджелеса. Але додому він так і не повернувся, оскільки боявся заразитися коронавірусом. Про це повідомляє CNN.

Дивного мешканця виявили випадково. 16 січня до нього підійшли двоє співробітників безпеки аеропорту і попросили показати документи. У Сінгха при собі виявився тільки пропуск операційного менеджера аеропорту, про зникнення якого було подано рапорт ще у жовтні. Як розповів Сінгх, всі ці місяці їжею його постачали інші пасажири.

Варто відзначити, що в Адітьї Удай Сінгха немає кримінального минулого і не було приводів в поліції. Він пояснив, що дуже боявся заразитися COVID-19, тому залишився в аеропорту. Суд не став суворо карати порушника і дозволив відпустити його під заставу в розмірі 1000 доларів. Покарання для нього обиратимуть 27 січня.

Суддя, яка розглядала справу, дуже здивувалася, що за три місяці служба безпеки аеропорту не помітила постояльця.

"Ви кажете мені, що несанкціонована особа, яка не є співробітником, нібито проживало в безпечній частині терміналу аеропорту О'Хара з 19 жовтня 2020 року по 16 січня 2021 року, і не було виявлено? Я просто хочу правильно вас зрозуміти", - сказала суддя.

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