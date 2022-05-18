"Ми - машина потужна": Чичеріна закликає Путіна захопити всю Європу (відео)

Російська співачка Юлія Чичеріна, яка воює на боці "ДНР" проти України, закликала Володимира Путіна захопити всю Європу. Зокрема, Швецію та Фінляндію, які оголосили про бажання стати членами НАТО.

Про це так звана співачка, яка ще в 00-х співала про те, що їй "вітром голову надуло", сказала в інтерв'ю одному з пропагандистських каналів.

Нова маячня Чичеріної

Автор відео поставив запитання фанатці Путіна: "Де, на твою думку, повинні зупинитися російські військові?"

"Зупинитися з завоюванням? Ну... Зараз така обстановка, що і Фінляндія, і Швеція хочуть в НАТО. Я думаю, що ми зупинимося на якомусь березі. Бажано, на Атлантичному", - відповіла Чичеріна і криво посміхнулася.

Трохи подумавши (точніше, зробивши вигляд, що думає) артистка додала, що Росія "може і не зупинятися".

"Машина потужна. Її складно зупинити. Вона вже запущена. Ми готові йти до кінця!" - сказала Чичеріна.

"У Росії примудрилися вивести якусь унікальну породу кровожерливих і тупих людожерів, які постійно вимагають війни, крові і смертей", - прокоментував відео журналіст Денис Казанський.

І з ним не можна не погодитися.