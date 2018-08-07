Почали вибивати ногами двері: журналіст Вікторія Сеник розповіла подробиці нападу на її будинок

Фото: Напад на будинок журналістки (Колаж РБК-Україна)

Поліція не хотіла заводити справу

Журналістка, ведуча кримінальної телепрограми "Надзвичайні новини" Вікторія Сеник повідомила всі подробиці нападу на будинок її батьків під Києвом. Про це вона розповіла в інтерв'ю для "Обозреватель".

Вікторія зазначила, що в момент нападу в будинку знаходилася тільки її мама з однорічною онукою, дочкою сестри Сеник. Невідомі чоловіки в камуфляжі почали вибивати двері, лізти через паркан і погрожувати фізичною розправою.

"Вранці, близько 9:00 в будинок моїх батьків у Васильківському районі увірвалися невідомі чоловіки у камуфляжній формі. Вони перелізли через паркан, а потім обійшли будинок з усіх боків. Тато вже був на роботі, а мама перебувала вдома з однорічною онукою, донькою моєї сестри. Мама дуже злякалася, вже прощалася з життям, тому що агресивні чоловіки за дверима почали вибивати двері, погрожували розправою зі словами: "Уб'ю, сука!" – розповіла журналістка.

Вона повідомила, що маму від розправи врятувало тільки те, що вона підняла шум, на який прибіг сусід.

"Мама викликала поліцію, на шум прибіг один із сусідів. Мама за дверима кричала в сльозах, що зараз приїдуть правоохоронці... Страшно подумати, що могло бути, якби мама не підняла шум!" – зазначає Вікторія.

Вона повідомила, що поліція приїхала тільки через 40 хвилин. Співробітники поліції опитали свідків, маму Вікторії і склали протокол. Після з'ясування обставин, вони вирішили, що на будинок журналістки напали чеченці, так як мама Сеник описала їх, як чоловіків міцної статури, з бородою, в камуфляжі, кепках і окулярах.

Виявилося, що поліція не збиралася розслідувати справу. Вони повідомили Вікторії Сеник, що не знайшли складу злочину.

"У другій половині дня, коли я подзвонила в поліцію, щоб запитати номер реєстрації, я дізналася, що нічого немає. Не дивлячись на вторгнення на приватну територію (через паркан), незважаючи на погрози розправою і спробу пошкодження чужого майна... У поліції сказали, що не знайшли складу злочину! І тільки коли я наполягла і сказала, що журналісти на камеру записали свідчення мами і свідка, тільки тоді за півгодини вони вирішили ще раз відправити групу і зареєструвати злочин", - розповіла журналістка.

Вона зазначила, що перша група правоохоронців, яка приїхала на виклик вранці, навіть не стала записувати номери автомобіля злочинців, які повідомила їм мама Сеник.

"Більше того, виявилося, що перша група правоохоронців навіть не записала номер автомобіля зловмисників, хоча мама передала цю інформацію поліції. Злочинці приїхали на сірій Mazda 6 з номерами АІ1230ВР, однак встигли втекти до приїзду поліції", - розповіла Вікторія.

Після другого звернення, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла (ст. 162 ККУ).

Також Вікторія Сеник повідомила, що це не перший напад. В березні невідомі проникли в її орендовану квартиру в Києві. Злодії залізли через вікно, але спрацювала сигналізація і злочинці встигли зникнути, викравши тільки золоту прикрасу.

Журналістка припустила, що обидва випадки пов'язані між собою і зізналася, що замислюється про охорону.

"Це могла бути, і спроба пограбувати, та спроба залякати. Відстежувати моє місцезнаходження, двічі вриватися, звичайно, можуть не просто так. Обидва випадки дуже дивні, я починаю замислюватися про державну охорону, але не для себе, а для батьків - тому що злочинці чіпали найдорожче для мене. Після першого випадку я боялася ночувати в київській квартирі і в основному жила у батьків, які не так давно переїхали в цей будинок. І подумати не могла, що охорона буде потрібна вже їм", - зізналася Вікторія Сеник.

Вона пов'язує ці напади з професійною діяльністю, так як брала участь у багатьох резонансних розслідувань.

"Важко підозрювати когось конкретно. Особисті мотиви – навіть не знаю, кого могла образити і чим. А ось з-за професійної діяльності занадто багато варіантів. Сюжети, над якими я працювала в "НН" - на різну тему. Писала про подружжя Окуєвої-Осмаева, було інтерв'ю з "кілером" Курмакаевым, який говорив, що "ця пара дуже неоднозначна". Потім було розслідування щодо вбивства Аміни Окуєвої і розслідування по Межигір'ю, де на місці колишньої резиденції побіжного президента засіли самопроголошені коменданти і донині господарюють. Робила матеріали і про скандальну роту "Торнадо", бійці якої неодноразово погрожували. Нещодавно вийшов мій матеріал про російську шпигунку, яку зловили і затримали в США", - розповіла журналістка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на будинок журналістки Вікторії Сеник здійснили напад невідомі чоловіки в камуфляжі.

А також ми повідомляли про напад на іншого українського журналіста.

Відео: РБК-Україна