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Накопичувальна пенсія: українців засмутили розміром другої виплати

Автор: Володимир Костирін

Накопичувальну пенсію в Україні хочуть ввести з 2021 року

Розмір другої пенсії в Україні після старту ініціативи уряду щодо накопичувальної системи виплат для пенсіонерів складе з середньої зарплати від сили близько 400 гривень.

За словами старшої наукової співробітниці Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, щоб отримувати пенсію 20 років, потрібно відкладати вдвічі довше. Про це передає "Обозреватель".

Тільки тоді можна розраховувати на другу виплату в розмірі 800 гривень.

Як зазначила фахівець, "про гідну пенсію взагалі не йдеться".

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У проекті закону про накопичувальну пенсію йдеться, що відкладати повинні будуть всі працюючі громадяни до досягнення певного віку, причому досі обговорюється, до якого саме.

Згідно з задумом, з кожної заробітної плати будуть вилучати 4% - їх вже зараз забирають із зарплат з податків і внесків.

Експерт також звернула увагу, що нововведення здатне привести до збільшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду (2% зарплати заберуть з соцвнеску) і зниженню надходжень до держбюджету та бюджетів населених пунктів (2% візьмуть з прибуткового податку).

Нагадаємо, що з 2021 року в Україні хочуть ввести дві паралельні накопичувальні пенсійні системи. Одна - для всіх потенційних пенсіонерів, друга - для тих, хто має право на пільгову пенсію.

Також ми писали про те, що деяких пенсіонерів залишать без додаткових виплат.

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