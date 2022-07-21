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"Нам не шкода": в Івано-Франківську літня пара неймовірним способом підтримала ЗСУ (відео)

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Івано-Франківськ, Четвер 21 липня 2022 18:50
"Нам не шкода": в Івано-Франківську літня пара неймовірним способом підтримала ЗСУ (відео) В Івано-Франківську літня пара підтримала ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Івано-Франківську на благодійному ярмарку до волонтерів підійшла пара літніх людей з Харкова. Вони розповіли, що у них не має грошей, тому вони віддали на продаж срібну брошку.

Про це йдеться на сторінці благодійного ярмарку "Save.Ukraine" в Instagram.

Коли пара з Харкова підійшла до волонтерів, жінка сказала: "Ми не можемо сильно допомогти коштами, але візьміть цю брошку, яку чоловік подарував мені у молодості та продайте. Наш син на війні, тому нам не шкода".

Зокрема, таким чином літня пара вирішили зробити свій вклад для допомоги армії. Зі сльозами на очах волонтери взяли брошку, а чоловік з жінкою попрямували далі.

Спершу волонтери не мали на меті її продавати. Вони внесли суму за неї та хотіли, щоб брошка стала талісманом.

Втім після розголосу історії, вони вирішили, що оголосять збір 1 млн грн для ЗСУ. Частину коштів планують передати на той батальйон, де служить син цієї пари.

Саму брошку планують вкінці збору повернути літній парі.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк - 4627 0551 1011 5184 Двірничук Яна

Монобанк - 5375 4112 0174 1910 Двірничук Ігор.

Раніше ми повідомляли, що діти в Конотопі влаштували блокпост і збирають на ЗСУ.

Також ми писали, що в Ірпені діти самі готують і продають лимонад, щоб допомогти армії.

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