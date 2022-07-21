"Нам не жалко": в Ивано-Франковске пожилая пара невероятным способом поддержала ВСУ (видео)

В Ивано-Франковске на благотворительной ярмарке к волонтерам подошла пара пожилых людей из Харькова. Они рассказали, что у них нет денег, поэтому они отдали на продажу серебряную брошь.

Об этом говориться на странице благотворительной ярмарки "Save.Ukraine" в Instagram.

Когда пара из Харькова подошла к волонтерам, женщина сказала: "Мы не можем сильно помочь средствами, но возьмите эту брошь, которую муж подарил мне в молодости и продайте. Наш сын на войне, поэтому нам не жалко".

В частности, таким образом пожилая пара решили сделать свой вклад для помощи армии. Со слезами на глазах волонтеры взяли брошь, а мужчина с женщиной направились дальше.

Сначала волонтеры не имели целью ее продавать. Они внесли сумму за нее и хотели, чтобы брошь стала талисманом.

Впрочем, после огласки истории, они решили, что объявят сбор 1 млн грн для ВСУ. Часть средств планируют передать на тот батальон, где служит сын этой пары.

Саму брошь планируют в конце сбора вернуть пожилой паре.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк - 4627 0551 1011 5184 Двирничук Яна

Монобанк - 5375 4112 0174 1910 Двирничук Игорь.