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В Ирпене дети сами готовят и продают лимонад, чтобы помочь армии

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Ирпень, Воскресенье 10 июля 2022 21:50
В Ирпене дети сами готовят и продают лимонад, чтобы помочь армии Фото: дети на набережной Ирпеня продают лимонад, чтобы помочь военным (facebook.com/oksana.savchuk.94)
Автор: Владимир Костырин

В Ирпене дети помогают украинской армии, собирая средства на нужны военных ВСУ. Ребята решили самостоятельно готовить лимонад, и продают напиток на местной набережной желающим освежиться.

Об этом рассказала депутат Ирпенского городского совета Оксана Нечитайло в своем Facebook.

Она отмечает, что Никита, Диана и Ульяна в эти жаркие дни даже просто угощают своим лимонадом людей, прогуливающихся возле реки, если те не захватили с собой деньги.

"Маленькие ирпенцы Никита, Диана, Ульяна в летнюю жару предлагают всем прогуливающимся на Ирпенской набережной лимонад собственного приготовления. Средства собирают для ВСУ. Говорят, что хотят как и все - помогать. Если не найдется средств и так угостят", - говорится в публикации.

Нечитайло рекомендует жителям и гостям Ирпеня сходить на набережную, и заодно - отведать приготовленный детьми лимонад.

"Река пахнет победой. Да и ради таких детей она должна быть очень скоро", - отмечает депутат.

Малыши подошли к делу основательно - принесли стол со стульями, оборудовали свою "точку" большим зонтом от солнца. Порция лимонада стоит всего 20 гривен. Кроме напитка, дети продают и другие предметы-сувениры, собирая средства для защитников Украины.

В Ирпене дети сами готовят и продают лимонад, чтобы помочь армии

В Ирпене на набережной дети продают лимонад, собирая средства для ВСУ (фото: facebook.com/oksana.savchuk.94)

К слову, ранее мы публиковали видео, как в Днепре 6-летняя девочка игрой на флейте собирает деньги на армию.

А также писали, что в Полтаве 10-летний мальчик сам изготавливает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ.

Напомним также, что 9-летняя девочка из Чернигова остригла свои длинные волосы, чтобы помочь военным, и аналогичный поступок совершила также школьница из Черновцов.

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Вооруженные силы Украины Ирпень лимонад
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