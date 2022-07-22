За нашими спинами жінки і діти: єврей і мусульманин разом захищають Україну (відео з окопу)
Захист України проти рашистів згуртував весь цивілізований світ, і навіть єврей і мусульманин стали пліч-о-пліч, щоб захистити наших жінок і дітей.
Дивіться нижче відео з окопу, яке записали військові.
"Такого ви ще не бачили: моджахед-мусульманин і солдат армії ЦАХАЛу... Уявіть, як росіяни нас допекли, що мусульмани, іудеї об'єднуються разом, щоб вбивати цих **ндонів. Але вони помилилися в одному - вбити хочуть вони, але вб'ють їх", - каже військовий.
Вони зняли це відео з окопу, поки росіяни обстрілювали воїнів градами, "прощупуючи зеленку".
"О Аллах, даруй нам перемогу над російськими свинями", - виголосив мусульманин, поки єврей читав молитву рідною мовою.
"Тому що ми розуміємо, що за нашими спинами українські жінки і діти. І ми воюємо проти армії гнобителів, які вбивають ні в чому не винних людей", - додав військовий.
Єврей і мусульманин разом захищають Україну від російської агресії. pic.twitter.com/4282FGewGy— Leyla-Türk (@Leylabaku1996) July 21, 2022
У коментарях хлопці можуть прочитати багато підтримки того, що вони роблять:
- Хлопці, ви прекрасні.
- Дякую всім нашим Захисникам!
- Від душі, вижити і перемогти! Слава Україні!
- Всі боги за Україну!
- Боже, бережи цих сильних, відважних, сміливих чоловіків. Дякую вам!
Раніше повідомлялося, що морпіху-захиснику Маріуполя дуже потрібна наша допомога.
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