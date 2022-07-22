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За нашими спинами жінки і діти: єврей і мусульманин разом захищають Україну (відео з окопу)

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П'ятниця 22 липня 2022 15:15
За нашими спинами жінки і діти: єврей і мусульманин разом захищають Україну (відео з окопу) Колаж РБК-Україна: єврей і мусульманин воюють пліч-о-пліч за Україну
Автор: Світлана Мащенко

Захист України проти рашистів згуртував весь цивілізований світ, і навіть єврей і мусульманин стали пліч-о-пліч, щоб захистити наших жінок і дітей.

Дивіться нижче відео з окопу, яке записали військові.

"Такого ви ще не бачили: моджахед-мусульманин і солдат армії ЦАХАЛу... Уявіть, як росіяни нас допекли, що мусульмани, іудеї об'єднуються разом, щоб вбивати цих **ндонів. Але вони помилилися в одному - вбити хочуть вони, але вб'ють їх", - каже військовий.

Вони зняли це відео з окопу, поки росіяни обстрілювали воїнів градами, "прощупуючи зеленку".

"О Аллах, даруй нам перемогу над російськими свинями", - виголосив мусульманин, поки єврей читав молитву рідною мовою.

"Тому що ми розуміємо, що за нашими спинами українські жінки і діти. І ми воюємо проти армії гнобителів, які вбивають ні в чому не винних людей", - додав військовий.

У коментарях хлопці можуть прочитати багато підтримки того, що вони роблять:

  • Хлопці, ви прекрасні.
  • Дякую всім нашим Захисникам!
  • Від душі, вижити і перемогти! Слава Україні!
  • Всі боги за Україну!
  • Боже, бережи цих сильних, відважних, сміливих чоловіків. Дякую вам!

Раніше повідомлялося, що морпіху-захиснику Маріуполя дуже потрібна наша допомога.

Також ми писали, гранатометник "Циган", українсько-єврейський ром з Одеси, закликав воювати за Україну.

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