Назвали Київ столицею Росії: в Україну не пустили підручник з англійської мови

Фото: kmu.gov.ua

На територію нашої країни хотіли ввезти пропагандистські книги країни-агресора

На територію України заборонили ввозити з Російської Федерації підручник "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги" та книгу "Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем". Про це повідомили на сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Відмову надали на підставі результатів експертизи ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Зазначається, що в підручнику автора Марини Гацкевич "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги", який в Україну хотів ввезти ТОВ "Видавництво "Арий", в текстах для перекладу з англійської стверджується, нібито Київ був столицею Росії.

Крім того, в книзі фальсифікуються інші історичні факти. На думку експертів, так звані "історичні помилки" є проявом пропагандистських маніпулятивних технологій Росії.

У книзі "Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем", яку намагалося ввезти ТОВ "Якаб Трейд", присутні ознаки пропаганди силових структур Росії.

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