Назвали Киев столицей России: в Украину не пустили учебник по английскому языку

Фото: kmu.gov.ua

На территорию нашей страны хотели ввезти пропагандистские книги страны-агрессора

На территорию Украины запретили ввозить из Российской Федерации учебник "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги" и книгу "Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем". Об этом сообщили на сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Отказ предоставили на основании результатов экспертизы совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по поводу отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

Отмечается, что в учебнике автора Марины Гацкевич "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги", который в Украину хотело ввезти ООО "Издательство" Арий ", в текстах для перевода с английского утверждается, якобы Киев был столицей России.

Помимо того, в книге фальсифицируются другие исторические факты. По мнению экспертов, так называемые "исторические ошибки" являются проявлением пропагандистских манипулятивных технологий России.

В книге "Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем", которую пыталось ввезти ООО "Якаб Трейд", присутствуют признаки пропаганды силовых структур России.

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