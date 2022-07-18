Названий фрукт, який "вбиває" рак краще хімієтерапії

Вчені назвали фрукт, який вбиває рак набагато ефективніше лікарських препаратів і хімієтерапії. Його поки тестували тільки на тваринах, але дослідники вірять, що в майбутньому він допоможе дуже багатьом людям.

Як відзначають фахівці, вплив певних продуктів на ракові утворення зараз залишаються як і раніше маловивченими. Є такі, які мають лікувальні властивості та ефективністю в боротьбі з важкими захворюваннями.

Дослідження показують, що гравіола може підвищити ефективність традиційних методів лікування і вибірково вбити кілька типів ракових клітин. Поки цей фрукт використовувати проти раку лікарі не рекомендують, оскільки ще не були проведені дослідження на людях.

Де росте гравіола

Гравіола походить з дерев тропічних лісів Африки, Південної Америки, Південно-Східної Азії. Жителі цих місцевостей вживають гавіалу в їжу регулярно.

М'якоть цього фрукта використовується в соках і смузі. Він багатий на вітамін З і антиоксиданти, а це допомагає зміцнити імунітет, покращує здатність організму захищатися від патогенів і сприяє руйнуванню вільних радикалів.

Дослідження про гравіолу

Дослідження, які вчені провели за участю тварин, показали, що гравіола допомагає знищувати злоякісні клітини вибірково. Лабораторні дослідження Нью-Йоркського університету показують, що вплив гравіоли на рак не тільки можна порівняти з сильнодіючими препаратами, але і часом їх перевершують.

А ще одне дослідження показало, що два сполуки, які витягли з насіння гравіоли, продемонстрували ефекти, порівнянні з препаратом, який широко використовується в хімієтерапії.

Вчені з Університету Перд'ю повідомляють, що екстракт листя гравіоли знищує ракові клітини шести типів раку та особливо ефективний проти раку передміхурової залози й панкреатиту.

А при знищенні клітин раку в товстій кишці та молочній залозі гравіола залишає здорові клітини недоторканими, що робить плід більш ефективним, ніж всі відомі ліки.

Ось так виглядає гравіола (unsplash.com)

Гравіолу застосовували для лікування мишей

Перші досліди вчені проводили на мишах, які найчастіше більш стійкі до хімієтерапевтичних препаратів. Але гравіола почала знищувати ракові клітини передміхурової залози та відмінно впоралася із завданням.

Вченим належить з'ясувати вплив гравіоли на організм людини, тому, що є дані про деякі хімічні сполуки в плодах. Ці сполуки можуть викликати зміни в нервовій системі та навіть рухові розлади з симптоматикою хвороби Паркінсона.

Що таке гравіола

Гравіола (сметанне яблуко) - одне з найцінніших тропічних дерев. Дерева досягають у висоту 7-9 метрів, мають листя, квіти та щільні плоди. Плоди можуть досягати до 4-7 кг.

М'якоть плоду - кремово-біла, як вата, має смак лимонаду з суницею. У м'якоті є насіння чорного кольору і вони отруйні.

Вирощують гравіолу на Бермудських і Багамських островах, по всьому Карибському басейну і від Південної Мексики до Перу та Аргентини, а також в Індії, Шрі-Ланці, Південному Китаї, Австралії, Південно-Східної Азії та на Тихоокеанських островах.

Однак капсули з гравіолою і самі плоди привозять в країни Східної Європи, в тому числі й в Україну.