ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названий кращий продукт для спалювання жиру на животі: є в будь-якому магазині

Новость на русском →
П'ятниця 15 липня 2022 21:19
Названий кращий продукт для спалювання жиру на животі: є в будь-якому магазині Який продукт спалює жир (freepik)
Автор: Марина Настевич

Жир не так вже й поганий. Насправді, він нам потрібен, щоб вижити. За даними Американської серцевої асоціації, жирові відкладення не тільки допомагають зігрітися, але й необхідні для засвоєння поживних речовин і виробництва важливих гормонів. Однак є один тип, який шкідливий для здоров'я: вісцеральний жир.

Це тип жиру в організмі, що зберігається в черевній порожнині, який обволікає ваші внутрішні органи: печінку, шлунок і кишечник. Хоча вісцеральний жир не видно зовні, він може вплинути на ваше здоров'я, підвищуючи кров'яний тиск і збільшуючи ризик розвитку певних станів, таких як хвороби серця, інсульт, діабет, резистентність до інсуліну і навіть деякі види раку.

Один із способів зменшити кількість вісцерального жиру - внести деякі корективи в свій раціон, і ви можете почати з додавання одного з кращих продуктів для спалювання жиру на животі: простого знежиреного грецького йогурту. Про це повідомляє Eat this.

Чому грецький йогурт може допомогти зменшити вісцеральний жир

Дослідження показали, що продукти, багаті білком, кальцієм і вітаміном D, можуть бути пов'язані з меншою кількістю вісцерального жиру. Тому простий, знежирений або з низьким вмістом жиру грецький йогурт - це продукт номер один, який люди повинні додавати в свій раціон, якщо вони хочуть позбутися від жиру на животі.

"Звичайний знежирений грецький йогурт зазвичай містить 20-23 грамів білка на 1 порцію. Вживання в їжу продуктів, багатих білком, може допомогти зменшити почуття голоду, оскільки воно викликає почуття ситості. Це також знижує ймовірність переїдання, коли білок присутній під час їжі і закусок", - зазначила дієтолог Роксана Ехсані.

Дослідження також показують, що високе споживання білка пов'язане з меншим ІМТ, меншою окружністю талії та кращим рівнем холестерину ЛПВЩ (хорошого). Крім того, йогурт містить живі та активні культури, відомі як пробіотики, які допомагають підтримувати здоровий мікробіом кишечника.

Ніяких добавок і ароматизаторів

Вибір простого грецького йогурту є ключовим, так як він не буде містити цукор. Ароматизовані йогурти, як правило, містять доданий цукор, який не допоможе зменшити вісцеральний жир, а навпаки - збільшити його кількість.

Ехсані радить вибирати знежирений йогурт або йогурт з низьким вмістом жиру, так як повножирні сорти містять насичені жири, а переїдання насичених жирів пов'язано з утворенням вісцерального жиру; проте, скорочення загального споживання насичених жирів (включаючи такі продукти, як оброблене м'ясо, сир і випічка) важливіше, ніж зробити вибір на користь знежиреного йогурту.

Нагадаємо, раніше експерти назвали ягоду, яка ефективно спалює небезпечний жир на животі.

Ми також називали найнебезпечніший вуглевод і ворог схуднення.

Читайте РБК-Україна в Google News
жир Поради дієтолога
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя