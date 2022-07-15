Названий кращий продукт для спалювання жиру на животі: є в будь-якому магазині

Це тип жиру в організмі, що зберігається в черевній порожнині, який обволікає ваші внутрішні органи: печінку, шлунок і кишечник. Хоча вісцеральний жир не видно зовні, він може вплинути на ваше здоров'я, підвищуючи кров'яний тиск і збільшуючи ризик розвитку певних станів, таких як хвороби серця, інсульт, діабет, резистентність до інсуліну і навіть деякі види раку.

Жир не так вже й поганий. Насправді, він нам потрібен, щоб вижити. За даними Американської серцевої асоціації, жирові відкладення не тільки допомагають зігрітися, але й необхідні для засвоєння поживних речовин і виробництва важливих гормонів. Однак є один тип, який шкідливий для здоров'я: вісцеральний жир.

Один із способів зменшити кількість вісцерального жиру - внести деякі корективи в свій раціон, і ви можете почати з додавання одного з кращих продуктів для спалювання жиру на животі: простого знежиреного грецького йогурту. Про це повідомляє Eat this.

Чому грецький йогурт може допомогти зменшити вісцеральний жир

Дослідження показали, що продукти, багаті білком, кальцієм і вітаміном D, можуть бути пов'язані з меншою кількістю вісцерального жиру. Тому простий, знежирений або з низьким вмістом жиру грецький йогурт - це продукт номер один, який люди повинні додавати в свій раціон, якщо вони хочуть позбутися від жиру на животі.

"Звичайний знежирений грецький йогурт зазвичай містить 20-23 грамів білка на 1 порцію. Вживання в їжу продуктів, багатих білком, може допомогти зменшити почуття голоду, оскільки воно викликає почуття ситості. Це також знижує ймовірність переїдання, коли білок присутній під час їжі і закусок", - зазначила дієтолог Роксана Ехсані.

Дослідження також показують, що високе споживання білка пов'язане з меншим ІМТ, меншою окружністю талії та кращим рівнем холестерину ЛПВЩ (хорошого). Крім того, йогурт містить живі та активні культури, відомі як пробіотики, які допомагають підтримувати здоровий мікробіом кишечника.

Ніяких добавок і ароматизаторів

Вибір простого грецького йогурту є ключовим, так як він не буде містити цукор. Ароматизовані йогурти, як правило, містять доданий цукор, який не допоможе зменшити вісцеральний жир, а навпаки - збільшити його кількість.

Ехсані радить вибирати знежирений йогурт або йогурт з низьким вмістом жиру, так як повножирні сорти містять насичені жири, а переїдання насичених жирів пов'язано з утворенням вісцерального жиру; проте, скорочення загального споживання насичених жирів (включаючи такі продукти, як оброблене м'ясо, сир і випічка) важливіше, ніж зробити вибір на користь знежиреного йогурту.