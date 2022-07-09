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Названий продукт - ворог молодості: викликає швидке старіння

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Субота 09 липня 2022 10:49
Названий продукт - ворог молодості: викликає швидке старіння Фото: випічка дуже небезпечна для здоров'я (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Люди перепробували все, щоб зупинити процес старіння. Протягом багатьох років експерти рекомендували методи стимулювання молодості, починаючи від вживання більшої кількості води, достатнього відпочинку і фізичних вправ, скорочення вживання алкогольних напоїв і використання різних кремів, мазей і рослинних засобів.

Те, наскільки ви молодо виглядаєте, впливає безліч факторів. Є дві основні звички, які мають найбільше значення, коли справа доходить до того, скільки зморшок у вас з'явилося за все життя, пише Eat This not That.

Які причини старіння

Є дві основні причини швидкого старіння шкіри. Це надмірне незахищене перебування на сонці і кінцеві продукти гликірування..

Ці продукти можна знайти в різній їжі, але один конкретний продукт містить ці менш ніж некорисні поживні речовини у величезних кількостях.

"Розфасовані хлібобулочні вироби, такі як ті, що можна знайти в відділі десертів або хлібобулочних виробів в продуктовому магазині, втілюють цей опис продуктів", - повідомляють експерти.

Який продукт ворог молодості?

Незалежно від їх назви, комбінація жирів, білків і рафінованих вуглеводів завдає шкоди вашому тілу як всередині, так і зовні, відзначають фахівці.

Експерти пов'язують цукор і старіння вже понад десять років. Згідно з дослідженням, опублікованим в Clinics in Dermatology ще у 2010 році, вчені виявили, що чим більше цукру ви їсте, тим складніше вашій шкірі відновлюватися.

Ця нездатність вашої шкіри до загоєння стає ще гірше, якщо ви проводите багато часу на сонці.

Як ми раніше писали, експерти розповіли, скільки чашок кави можна пити в день, щоб не нашкодити організму.

Також дієтологи назвали 5 помилок під час сніданку, через які швидше старіє організм.

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