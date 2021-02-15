ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Названі нові дати поставки вакцини від коронавірусу в Україну

Новость на русском → Понеділок 15 лютого 2021 17:44
Названі нові дати поставки вакцини від коронавірусу в Україну Вакцина від коронавірусу в Україні з'явиться пізніше (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Поставки вакцин Pfizer COVAX в Україну трохи затримуються. А ось вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca очікуються 17-18 лютого. Зараз вирішуються технічні моменти щодо доставки.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє UNN.

Він також підкреслив, що контракт підписаний і гроші за вакцини вже заплачені, тому залишаються логістичні моменти. В даний час йде процес відвантаження вакцин.

За словами Степанова, в Україні вже сформовані та підготовлені мобільні бригади для проведення першого етапу вакцинації. При цьому першими будуть прищеплювати медиків, які працюють в ковідних лікарнях.

Також першими вакцинують працівників екстреної медичної допомоги, мобільних бригад і працівників лабораторних центрів МОЗ. Інші медики отримають щеплення на другому етапі вакцинації.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пояснила, чому українці відмовляються отримувати лікування від коронавірусу. За її словами, твердження псевдофахівців про небезпеку препаратів вводять людей в оману, і доходить до того, що деякі відмовляються приймати лікування.

Раніше академік Сергій Комісаренко повідомив, що Україні варто готуватися до другої хвилі COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя вакцинація вакцина від коронавірусу
LITE
Морози охоплять майже всю Україну: де буде найлютіша погода
Морози охоплять майже всю Україну: де буде найлютіша погода