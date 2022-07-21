Названо ознаки, які свідчать про те, що автомобіль скоро зламається: не ігноруйте їх

Не можна економити на своїй безпеці та пасажирів. Краще передбачити можливі проблеми з автомобілем, які можуть виникнути в будь-який момент. Щоб уникнути небезпеки і заощадити гроші, варто бачити сигнали, які посилає ваш автомобіль.

Як легко уникнути поломки автомобіля

Загальне обслуговування

Щоразу, коли ваш автомобіль їздить, його деталі зношуються. Посібник з експлуатації точно підкаже вам, коли слід замінити всі різні типи рідин, включаючи моторну оливу. Він також підкаже, як часто міняти шини. У будь-якому випадку, якщо автомобіль деякий час не проходив техобслуговування, варто відвезти його в гараж, щоб перевірити загальний стан.

Протектор шин

Це працює майже так само, як і з взуттям: коли ви постійно використовуєте його для ходьби, його підошва насправді не залишається на місці, вона навіть відривається. В результаті взуття більше не тримається належним чином. Той же принцип і з автомобільними шинами. Ви повинні регулярно перевіряти протектор, щоб перевірити, чи він не зношений, чи все ще працює.

Провести цю перевірку можна просто і швидко завдяки невеликому тесту. Для цього вам знадобиться монета. Все полягає в тому, щоб вставити деталь вертикально в одну з канавок шини.

Якщо ви помітили, що золота зона повністю прихована, це означає, що шина все ще в хорошому стані. Продовжуйте перевірку кожні 40 см і обов’язково перевіряйте всі 4 шини, оскільки вони не зношуються однаково.

Глибина канавок шини має важливе значення для безпечного та оптимального водіння. Тому важливо завжди доглядати за колесами, часто перевіряючи тиск і накачуючи їх, якщо необхідно. Також не забувайте перевірити запасне колесо.

Закінчилося масло

Якщо водій нехтує обслуговуванням свого автомобіля, то важливо якомога швидше пройти невеликий огляд. Зокрема, кожні два місяці слід перевіряти моторну оливу.

Не забувайте завжди перевіряти рівень масла перед поїздкою та кожні 2000 км.

Гальма

Гальма складаються з багатьох різних частин (колодок, роторів, гідравлічних циліндрів, шлангів тощо), і всі вони повинні працювати належним чином. Наприклад, коли ваші гальма пищать, це, ймовірно, пов’язано з роторами. Якщо ви відчуваєте запах пластику або гару, це може бути пов’язано з сильним зносом підшипників.