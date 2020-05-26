Названо найшкідливіше поєднання продуктів: їмо кожен день

Дієтологи назвали найшкідливіше поєднання популярних продуктів, які є частими гостями на столах українців
Дієтологи назвали найшкідливіше поєднання продуктів, які українці часто комбінують на сніданок, обід і вечерю. Попри те, що окремо всі вони цілком нешкідливі, при з'єднанні можуть різко підвищити рівень цукру, викликати печію і навіть затемненість свідомості.
Нижче представлений список з п'яти поєднань, яких слід уникати, якщо ви хочете зберегти міцне здоров'я, пише The Health Site.
Це популярне в українців поєднання може негативно позначитися на процесах травлення, спровокувати печію і викликати подальші проблеми з шлунково-кишковим трактом.
Помідори краще не вживати з багатими на крохмаль кашами або картоплею. Адже вони самі по собі кислотний продукт, а якщо поєднувати їх з вуглеводами, то можна отримати нетравлення, сильну печію та інші розлади ШКТ.
Дієтологи вважають, що таке популярне поєднання, якого повно на полицях магазинів, може погіршити симптоматику застуди та алергії й навіть викликати застій в травній системі.
В порції рису та склянці апельсинового соку окремо немає нічого поганого, але комбінація цих продуктів може спровокувати різкий стрибок рівня цукру в крові.
Дієтологи вважають, що банани в комбінації з молоком - токсичне поєднання, здатне викликати сонливість і затемненість свідомості. Якщо ж ви обожнюєте мілкшейк з бананом, додайте туди зелений кардамон, мелену корицю або мускатний горіх, тоді цей напій стане менш шкідливим.
Раніше ми писали, що названа найбільш корисна каша, яка захистить шлунок, зміцнить нерви й допоможе чоловікам.
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Автор: Ірина Мельник