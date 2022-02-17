Названо симптоми раку підшлункової, які можна сплутати з іншими хворобами

Рак підшлункової залози зазвичай діагностується на пізніх стадіях, коли симптоми захворювання стають помітними. Тому, якщо ви відчуваєте такі відчуття, запишіться на термінову консультацію до лікаря.

На думку експертів John Hopkins Medicine, виживаність при раку підшлункової залози набагато нижче, ніж при інших видах раку. Ракові клітини, які розмножуються в протоках підшлункової залози, що становить більше 90 відсотків випадків, нерідко викликають специфічні симптоми захворювання.

Проблеми з шлунково-кишковим трактом, наприклад, можуть бути викликані "пухлиною, що давить на шлунок".

На що слід звернути увагу

Одним з відчуттів, які це може викликати, є почуття нудоти, а у деяких людей воно може бути настільки сильним, що вони блюють.

Ще одне можливе відчуття, яке може виникнути, - це відчуття нетравлення шлунка.

Національна служба охорони здоров'я Великобританії описала відчуття нетравлення шлунка як відчуття ситості, здуття живота, нудоти, поряд з відчуттям печіння в грудях, також відомим як печія. Печія зазвичай виникає після їжі, а гірка на смак рідина (з шлунка) може підніматися в рот.

Порушення травлення зазвичай не є ознакою чогось серйозного, але попередьте свого лікаря, якщо ви страждаєте від цього стану досить часто.

Важливо обговорити ці симптоми з лікарем (фото: freepik.com)

Johns Hopkins Medicine додали, що втрата апетиту також може бути передвісником раку підшлункової залози.

Три симптоми, що попереджають про рак підшлункової залози:

Втрата апетиту

Розлад шлунка

Нудота.

Рак підшлункової залози також може призвести до здуття живота і втоми.

"Надмірна втома може бути ознакою раку підшлункової залози, але це також часта ознака інших станів", - відзначили експерти. У будь-якому випадку незрозумілу втому не можна ігнорувати.

Незрозуміла втрата ваги також може бути попереджувальною ознакою зростаючої ракової пухлини.