"Не мовчіть!" Настя Каменських, Дорн та інші зірки звернулися до росіян

Росія напала на Україну 24 лютого. У цей час українські зірки шоу-бізнесу відреагували на вторгнення і звернулися до росіян, закликаючи їх не мовчати і разом зупинити цю катастрофу.

Читайте в нашому матеріалі , хто зі знаменитостей звернувся до жителів РФ і що вони написали.

Співачка Настя Каменських у своєму Instagram просить росіян допомогти зупинити війну і не мовчати в такий момент.

"Для людей з Росії: Україна завжди була мирною країною, з принципами і цінностями, заснованими на добрі. Ми ніколи не підтримували війну! Ми завжди були і будемо за мир! Не буває війни заради миру! Весь цивілізований світ і думаючі росіяни це розуміють. Ви можете допомогти зупинити цю війну! Не мовчіть! Дивіться і читайте перевірені джерела, не вірте пропаганді, почуйте голоси українців. І нехай у вас також буде свобода думки і сила слова", - пише артистка.

Іван Дорн опублікував відео, яке супроводив також і текстовим посланням з проханням до росіян не брати участь у війні.

"Сьогодні моя країна прокинулася від вибухів. Сьогодні державна влада Російської Федерації розгорнула повномасштабну війну проти моєї країни. І я зараз звертаюся до росіян, для яких моє слово, я сподіваюся, ще щось значить. Я закликаю вас зупинити цю катастрофу. Я закликаю вас не брати участь у цій вбивчій війні. Нам ніхто не потрібен, ми самі хочемо вершити нашу долю. Я також звертаюся до своїх російських колег, у яких є своя аудиторія. Будь ласка скажіть, передайте їй, що нам ніхто не потрібен. Що Україна - незалежна, суверенна держава. Будь ласка, давайте разом зупинимо цю катастрофу. Не мовчіть. Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненька!" - звернувся до жителів РФ виконавець.

Не залишилася осторонь і відома група "Океан Ельзи", які залишили звернення на своїй сторінці в Facebook. Артисти закликають росіян виходити на мітинги проти війни.

"Росіяни!!! НЕ МОВЧІТЬ! Збожеволілий Путін робить з усіх вас міжнародних злочинців! Виходьте на вулиці, вимагайте припинити війну з Україною! О 4 ранку сьогодні почалися обстріли українських міст - Харків, Київ, Луцьк, Івано-Франківськ, Одеса. Важка військова техніка армії РФ порушила наземний державний кордон України в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. 17 регіонів України атаковані", - написали музиканти.

Відомий доктор Комаровський в Instagram закликав росіян не віддавати своїх дітей і не забирати наших, а виходити на вулиці, адже зараз вирішується майбутнє як України, так і Росії.

Популярний співак Макс Барських теж волає до шанувальників з Росії в своєму Instagram.

"Я перебуваю зараз у Києві. Сьогодні вранці я прокинувся від звуку сирен і вибухів! Моє рідне місто Херсон, в якому я народився і виріс, по-тихеньку руйнують! Моя душа болить! Там як і раніше моя сім'я, яку я не можу вивезти, так як постійно відбуваються атаки з боку Росії. Звертаюся до всіх росіян, хто розуміє і бачить, що відбувається. Невже ви щиро відчуваєте, що правителі вашої країни ведуть вас у світле майбутнє? Невже ви не відчуваєте брехню, яку вам показують з екранів телевізорів кожен день? Невже ви хочете відокремитися від усього світу і жити під указами людини, якій глибоко наплювати на вас і ваше майбутнє? Мовчання і підкорення призводять до рабства. Невже ви не відчуваєте свою єдність і силу в протистоянні рішенням вашого президента? Досить мовчати! Інакше жадібність та бажання влади маленької групи людей, віднесе життя мільйонів, якщо не всього людства в майбутньому! Я знаю, разом, ми можемо це зупинити! Я в вас вірю! Мир!" - пише він.

Жорстко висловився телеведучий Володимир Остапчук, який виклав у Instagram фото зі своєю дружиною Христиною Горняк.

"Я знаю, що мене читають і на мене підписані люди з Росії. Знайте, ваші солдати, ваша армія і ваш карликовий імператор зайшли до нас в дім. Сьогодні о 5 ранку я почув вибухи в центрі рідного Києва. Я побачив паніку в очах людей. Сльози дружини і сирени пожежних машин. Але разом з тим я побачив, що ми Нація з великої літери. Ми готові померти за свою землю і свободу. Ми показуємо всьому світу, що ми - велика країна. Читайте це, росіяни. Тому що це вторгнення - і ваш злочин. Мовчіть. Піддакуйте терористу в Кремлі. Я навіть дуже хочу, щоб це вам ніколи не пробачили", - заявив шоумен.

Травесті-діва Монро в Instagram закликає росіян будь-яким способом протестувати проти війни з Україною, адже мовчання - підтримка дій Путіна.

"Росіяни, не мовчіть! Те, що творить ваш президент, вже за межею зла. Виходьте на пікети, пишіть пости в мережах, тегайте ваших лідерів думок, кричіть, бийте в дзвони, заявляйте свою позицію "проти", щоб Путін зупинив війну, яку підло почав вранці! Ваше мовчання - це мовчазна підтримка злочинних дій Путіна і вашої армії. Це наша країна, це наша земля, це наша Україна. Ми будемо захищати її до перемоги. З вірою в українську армію і якнайшвидший МИР! П. с. у Києві все спокійно, якщо можна так сказати. Продукти і вода є, картки приймають до оплати, транспорт ходить. П. с. 1. Крім військового вторгнення, йде атака ботів і фейків. Мені десятками приходять майже однакові за текстом і змістом повідомлення. Не ведіть полеміку, блокуйте! Довіряйте тільки офіційній інформації", - звернулася артистка.