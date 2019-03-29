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У неї вийде: екс-адвокат Зайцевої зробила несподівану заяву

STYLERЖиття    29.03.2019 - 21:35
У неї вийде: екс-адвокат Зайцевої зробила несподівану заяву
ДТП в Харкові - адвокат Зайцевої зробила заяву (фото: УНІАН)

Зайцева зможе скостити собі термін, вважає її колишній адвокат

Колишній адвокат винуватиці смертельної ДТП у Харкові, Альони Зайцевої розповіла про те, чому прийняла рішення вийти зі справи, а також про перспективи успіху своєї екс-підзахисної на новому суді. Про це повідомило видання Kharkiv Today.

Юлія Козир підтримала нового захисника Зайцевої - Юлію Плетньову, яка подала апеляцію на вирок Київського районного суду.

До речі, нова адвокат Зайцевої раніше прославилася тим, що вела справи Геннадія Кернеса і харківської еліти.

У неї вийде: екс-адвокат Зайцевої зробила несподівану заяву

ДТП в Харкові - адвокат Зайцевої зробила заяву (Плетньова і Зайцева, колаж: РБК-Україна)

Козир розповіла, що договір з сім'єю Зайцевих був розірваний за обопільною згодою, з формулюванням "за згодою сторін".

"Я розірвала договір з Зайцевою. За обопільним бажанням, за угодою сторін. З текстом апеляції я не знайомилася", - сказала Козир.

Хоча колишній адвокат Альони Зайцевої і не знайома з текстом апеляції, у неї оптимістичний настрій на успіх справи. Адвокат не виключає, що у Плетньової вийде пом'якшити вирок.

"Перш за все, обов'язково суд повинен був застосувати пом'якшувальні обставини - часткове відшкодування шкоди потерпілим та щиросердне каяття... Думаю, перспектива для апеляції щодо Зайцевої є», - заявила Козир.

Раніше ми повідомляли, що адвокат потерпілих Дмитро Марцонь розповів, що на даний момент за виплату компенсацій винуватці аварії навіть не бралися.

Також ми писали про те, що адвокати Геннадія Дронова подали на апеляцію, оскільки вважають рішення суду незаконним, винесеним з порушенням багатьох протоколів.

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