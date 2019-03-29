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У нее получится: экс-адвокат Зайцевой сделала неожиданное заявление

STYLERЖизнь    29.03.2019 - 21:35
У нее получится: экс-адвокат Зайцевой сделала неожиданное заявление
ДТП в Харькове - адвокат Зайцевой сделала заявление (фото: УНИАН)

Зайцева сможет скостить себе срок, считает ее бывший адвокат

Бывший адвокат виновницы смертельного ДТП в Харькове, Алены Зайцевой рассказала о том, почему приняла решение выйти из дела, а также о перспективах успеха своей экс-подзащитной на новом суде. Об этом сообщило издание Kharkiv Today.

Юлия Козырь поддержала нового защитника Зайцевой - Юлию Плетневу, подавшую апелляцию на приговор Киевского районного суда.

К слову, новая адвокат Зайцевой ранее прославилась тем, что вела дела Геннадия Кернеса и харьковской элиты.

У нее получится: экс-адвокат Зайцевой сделала неожиданное заявление

ДТП в Харькове - адвокат Зайцевой сделала заявление (Плетнева и Зайцева, коллаж: РБК-Украина)

Козырь рассказала, что договор с семьей Зайцевых был расторгнут по обоюдному согласию, с формулировкой "по соглашению сторон".

"Я расторгла договор с Зайцевой. По обоюдному желанию, по соглашению сторон. С текстом апелляции я не знакомилась", - сказала Козырь.

Хотя бывший адвокат Алены Зайцевой и не знакома с текстом апелляции, у нее оптимистичный настрой на успех дела. Адвокат не исключает, что у Плетневой получится смягчить приговор.

"Прежде всего, обязательно суд должен был применить смягчающие обстоятельства - частичное возмещение ущерба пострадавшим и чистосердечное раскаяние… Думаю, перспектива для апелляции в отношении Зайцевой есть", - заявила Козырь.

Ранее мы сообщали, что адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь рассказал, что на данный момент за выплату компенсаций виновники аварии даже не брались.

Также мы писали о том, что адвокаты Геннадия Дронова подали на апелляцию, поскольку считают решение суда незаконным, вынесенным с нарушением многих протоколов.

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