ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дело Зайцевой: адвокат потерпевших сделал важное заявление

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 09:13
Дело Зайцевой: адвокат потерпевших сделал важное заявление
Алена Зайцева возмутила семьи потерпевших (Коллаж РБК-Украина)

Зайцева шокировала семьи погибших и потерпевших в ДТП

Алена Зайцева, которая была признана виновной в совершении ДТП на улице Сумской, повлекшего за собой смерть шести человек, наняла нового адвоката и подала на апелляцию. Эта новость шокировала семьи погибших и пострадавших. Адвокат Дмитрий Марцонь, который защищает их интересы, рассказал, что на данный момент за выплату компенсаций виновники аварии даже не брались, пишет "Сегодня".

Адвокат Дмитрий Марцонь представлял в суде семьи погибших Аллы и Анастасии Сокол, Нины Кобесовой и Натальи Умановой. Он отметил, что его клиенты отреагировали на новости об апелляции очень плохо, так как им снова придется ходить в суд.

"Реагируют чрезвычайно плохо. Это опять заставит их ходить в суд, переживать все это горе, страдать. Такая перспектива никого не радует", – сообщил Марцонь.

Также он сообщил, что адвокаты Алены Зайцевой и Геннадия Дронова занимались только апелляционными жалобами, а вот про выплаты компенсации практически забыли. Они не обращались по этому поводу ни к семьям потерпевших, ни к адвокатам.

"Никаких выплат не было, никто к нам не обращался. Я даже у адвоката Дронова Сергея Перепелицы спрашивал, планируют ли что-то выплачивать. Мне ответили, что, если автомобиль продадут, тогда, может, что-то дадут, но не понятно, когда и кому. Никаких конкретных сроков и предложений", – добавил Марцонь.

Дело Зайцевой: адвокат потерпевших сделал важное заявление

Алена Зайцева и Геннадий Дронов (фото: twitter.com/newsroom_kh)

Кроме того, адвокат заявил, что семьи погибших и пострадавших не собираются сдаваться и опускать руки. Они хотят привлечь к ответственности всех, кто помешал вынести справедливое решение о наркологической экспертизе Алены Зайцевой.

"Мы не сложили руки. Мы сейчас готовим обращение по рассмотрению действий г-жи Федирко и следствия на факт того, что они фактически "похоронили" наркологическую экспертизу. Мы много раз об этом заявляли и будем дальше требовать, чтобы проверили эти действия на факт служебной халатности – почему так произошло. Наркология кивает на следователя, что, мол, он все запорол, а следователь кивает на наркологию. И, в итоге, никто ни в чем не хочет разбираться", – сообщил Дмитрий Марцонь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Алена Зайцева внезапно изменила свое решение о признании вины и подала на апелляцию.

А также мы рассказывали о том, что адвокаты Геннадия Дронова подали на апелляцию.

Смертельное ДТП в Харькове: что известно о новом адвокате Зайцевой Любил гонять: брат погибшего в страшном ДТП в Одессе сделал признание
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины ДТПАлена ЗайцеваГеннадий Дронов
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь