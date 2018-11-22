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Українці стали частіше звільнятися з роботи: названа причина

STYLERЖиття    22.11.2018 - 10:07

Відео: YouTube/ТСН

Українці стали частіше звільнятися, тому що часто хворіють саме через роботу. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Так, журналісти вирішили розібратися, що може стати причиною звільнення і що необхідно робити, щоб не втратити роботу і не мати проблем зі здоров'ям. 

Юрисконсульт одного з креативних агентств Києва Дмитро вже півтора року на новій роботі, тому що попередня його не зовсім влаштовувала.

"Велика кількість завдань, документів. Не на тому рівні ставлення до мене", - обурюється Дмитро.

Робота більше восьми годин на день. Як результат - проблеми зі сном і постійний головний біль, який мучив хлопця роками. Зараз у нього робота за графіком і гарний колектив.

До речі, за даними вчених, третину життя люди проводять на роботі. Незручні і важкі умови праці, які провокують проблеми зі здоров'ям - зараз одна з причин звільнень, якщо не брати в рахунок низьку зарплату. Через погані умови праці 36% українців звільнялися в пошуках кращих умов.

Українці стали частіше звільнятися з роботи: названа причина

Скріншот з відео

Причини невдоволення - це переробки, незручне робоче місце і суворе керівництво. Якщо люди сидять за комп'ютером, то найчастіше скаржаться на болі в спині, хронічну втому і стрес, а також погіршення зору.

Лікарі стверджують, що найчастіше проблеми зі здоров'ям відбуваються в тих професіях, де багато спілкування і відповідальності за дії інших людей.

"Сюди відносяться менеджери високого рівня, лікарі, вчителі, журналісти. Ще впливає, якщо якась авральна робота", - кажуть експерти.

Фахівці рекомендують навчитися настроювати баланс між роботою і відпочинком, а також стежити за здоров'ям. Хоча часом навіть там, де є регулярний медогляд, теж звільняються, не допомагає навіть спортзал, спеціально зроблений для працівників. Однак важливо у всьому знаходити позитив. Тоді і офіс буде здаватися зручним, і робота - улюбленою.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як пережити "післявідпускний синдром". Вона пояснила, що для багатьох перехід з відпустки в робочу обстановку стає стресовим, а також зазначила, що самопочуття може погіршитися.

А також писали, що через низькі зарплати кваліфіковані фахівці звільняються з "Хмельницькгазу".

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