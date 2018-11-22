Украинцы стали чаще увольняться с работы: названа причина

Видео: YouTube/ТСН

Украинцы стали чаще увольняться, потому что часто болеют именно из-за работы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, журналисты решили разобраться, что может стать причиной увольнения и что необходимо делать, чтобы не потерять работу и не иметь проблем со здоровьем.

Юрисконсульт одного из креативных агентств Киева Дмитрий уже полтора года на новой работе, потому что предыдущая его не совсем устраивала.

"Большое количество задач, документов. Не на том уровне отношение ко мне", - жалуется Дмитрий.

Работа более восьми часов в день. Как результат - проблемы со сном и постоянная головная боль, которая терзала парня годами. Сейчас у него работа по графику и дружный коллектив.

К слову, по данным ученых, треть жизни люди проводят на работе. Неудобные и тяжелые условия труда, которые провоцируют проблемы со здоровьем - сейчас одна из причин увольнений, если не брать в счет низкую зарплату. Из-за плохих условий труда 36% украинцев увольнялись в поисках лучших условий.

Скриншот из видео

Причины недовольства - это переработки, неудобное рабочее место и строгое руководство. Если люди сидят за компьютером, то чаще всего жалуются на боли в спине, хроническую усталость и стресс, а также ухудшение зрения.

Врачи утверждают, что чаще проблемы со здоровьем происходят в тех профессиях, где много общения и ответственности за действия других людей.

"Сюда относятся менеджеры высокого уровня, врачи, учителя, журналисты. Еще влияет, если какая-то авральная работа", - говорят эксперты.

Специалисты рекомендуют научиться настраивать баланс между работой и отдыхом, а также следить за здоровьем. Хотя порой даже там, где есть регулярный медосмотр, тоже увольняются, не помогает даже спортзал, специально сделанный для работников. Однако важно во всем находить позитив. Тогда и офис будет казаться удобным, и работа - любимой.

Напомним, ранее Супрун рассказала, как пережить "послеотпускной синдром". Она объяснила, что для многих переход из отпуска в рабочую обстановку становится стрессовым, а также отметила, что самочувствие также может ухудшиться.

А также писали, что из-за низкой зарплаты квалифицированные специалисты увольняются с "Хмельницкгаза".

Видео: Депутаты спят