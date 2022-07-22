Нейробіолог назвав прості "трюки", як підвищити продуктивність

Фахівець звертає увагу, що нині в мережі можна знайти масу сумнівних лайфхаків від людей, які стверджують, що вони нібито знають секрет підвищення продуктивності, будь то пробудження о 4 ранку, прийом певних добавок або насичення дня справами.

"Однак багато з цих тверджень не мають під собою жодної наукової основи, й чимало абсолютно невірні", - зазначає нейробіолог.

Так, Бернетт пояснив, що насправді є певні трюки для збільшення продуктивності, які дійсно варто включити у своє повсякденне життя. Ось вони:

Фонова музика корисна

Прослуховування музики "фоном" під час роботи сприяє більшій зосередженості, а не є відволікаючим фактором. Фахівець уточнює, що весь фокус в особливостях систем уваги: свідомої та несвідомої.

Річ у тому, що коли людина зосереджена на певному завданні, несвідома система сприймає невеликий шум, випадкові звуки, однак при фоновій музиці несвідоме залишається зосередженим тільки на вирішенні проблеми.

Нейробіолог додав, що інструментальна музика тут працює краще, ніж пісні.

Висипатися краще, ніж підійматися о 4 ранку

Вставати, як "ще треті півні не співали" спеціально, щоб відчувати себе більш продуктивним - не потрібно. Для позитивного ефекту людям бажано підійматися з ліжка тоді, коли є нормальне висипання.

Так, під час нічного відпочинку мозок обробляє спогади і думки, накопичені протягом дня, й інтегрує їх в нейронні мережі, що допомагає вирішувати проблеми і знаходити рішення.

Крім того, додає Бернетт, сон сприяє концентрації уваги, покращує здоров'я і настрій, знижує дратівливість.

Гуляйте та оточуйте себе рослинами

Чому часто на робочих місцях можна помітити різні вазони і кімнатні рослини, невже тільки через естетичного вигляду, запитує медик. І тут же відповідає: рослини, листя та інші види зелені насправді гарні для продуктивності.

"Це було підтверджено багатьма дослідженнями, в яких повідомляється про збільшення продуктивності праці, коли на робочому місці з'являються рослини", - розповідає Бернетт.

Частково це відбувається завдяки процесу відновлення уваги, що іноді називають "захопленням" - коли ми дивимося на них, мозок не стимулюється надмірно, як це відбувається з іншими речами, але розслаблений.

Займайтеся спортом і використовуйте збалансовану дієту

Як було доведено незліченну кількість разів - регулярні фізичні вправи приносять багато користі тілу і мозку, покращуючи його функціональність і продуктивність.

Раціональна дієта також може мати прямий вплив на наш мозок, адже нездорова їжа може здійснювати швидкий негативний вплив на його роботу, впливаючи на здатність концентруватися і залишатися мотивованими при виконанні поточних завдань.