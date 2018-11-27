Обігрівач на мінімум і екосубсидії: як французи економлять на комуналці

Колаж: РБК Україна

Централізованого постачання будинків гарячою водою у французів немає

Перед тим, як увімкнути обігрівач взимку, французи завжди думають двічі. Коли на вулиці +5, то у середньостатистичній паризькій квартирі тепліше за +19 не буває. Про це повідомляє сайт ТСН.

В опалювальний сезон (з 15 жовтня до 15 квітня) у Франції у будинках вмикають центральне опалення — газовий бойлер, який гріє поверхи і вестибюль. Кожна квартира оснащена електричними радіаторами, які можна не вмикати, або увімкнути й регулювати температуру.

Середній "теплий" місяць у Франції коштує 70 євро, але більшість вмикають обігрівач на мінімум.

Екосубсидії у Франції теж є. Якщо власник квартири або будинку встановлює сонячні батареї, піч на дерев’яних гранулах, то він претендує на допомогу держави у вигляді субсидії або зменшення податків.

Електрика

Постачальники електроенергії пропонують систему економії: доба ділиться на "повні" та "неповні" години. Таким чином, за спожиту електроенергію вночі, з 22 вечора до 6 ранку, споживач заплатить не 14 центів за кВт-год, як у "повні" години, а 10.

Гаряча вода

Централізованого постачання гарячої води у французів немає. У великих містах найпопулярніша система нагріву — колективні бойлери на будівлю або поверх. В квартирах - індивідуальний лічильник, тому електрику не ділять за схемою "все на всіх". Кожен сплачує за себе.

Холодна вода

Найчастіше за неї платить власник будівлі, а не орендатор, але вона коштує 0,003 центи за літр. У середньому родина з 4 людей використовує близько 300 літрів води на добу на загальну вартість лише у 1 євро.

Сміття, ремонт, прибирання

Майже всі наймають консьєржа. До його обов'язків входить обслуговування прибудинкових територій (тобто прибирання), нагляд за вивозом сміття, розкладання пошти, організація ремонтних робіт.

Це все коштує мешканцю багатоквартирного будинку від 50 до 100 євро на місяць залежно від міста та району. Окремо сплачується річний податок на орендоване житло — від 70 євро у невеличких містах до 1000 євро у центральних кварталах Парижа. Ці гроші ідуть у бюджет кварталу у випадку великих міст або мерії у випадку малих містечок, і за них потім прибирають вулиці, вивозять сміття, будують стадіони, садять дерева тощо.

Великі ремонті роботи (у під’їзді, ліфту, даху, вентиляції) здійснюються за кошт власника будинку або співвласників квартир. Компенсацією цих витрат є зменшення річних податків для власників.

Аналог українських ОСББ — це союз співвласників, які щороку складають бюджет витрат на обслуговування будівлі, а обраний на голосуванні комітет з кількох власників або їхніх представників організовує усі ремонті і поточні роботи із допомогою консьєржа.

Вартість комуналки

Із середньою зарплатою у 2147 євро на місяць у Парижі близько 166 євро йде на оплату комунальних послуг і обслуговування будинку взимку. Це не багато, але треба ще додати річний податок на житло.

Усі французи користуються системою автоматичних банківських платежів: знявши або придбавши житло, потрібно підписати контракт із постачальником енергії. У контракті прописується банківський рахунок клієнта, з якого щомісяця знімається необхідна сума.

Якщо утворився борг, електроенергію відключать. Спочатку прийде лист з проханням сплати впродовж 15 днів. Потім лист-попередження, що без сплати за наступні 20 днів постачання відімкнуть. Хоча з 1 листопада до 31 березня за несплату нічого вимкнути не мають права у рамках закону "про гідне житло". Максимум, що можуть зробити — зменшити потужність подачі.

Загалом у Франції до цін на комуналку ставляться спокійно, але ніхто не скаже, що комуналка дістається йому за безцінь.

За даними Держстату та Євростату станом на 2016 рік комунальні тарифи у Європі перевищували українські на 12%, але на сьогодні цифра стала меншою з огляду останніх підвищень вартості газу та холодної й гарячої води в Україні.

Раніше повідомлялось, що Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує підвищити тарифи на тепло для населення для перших шести виробників теплоенергії (ТКЕ) на 15,9-19,8%.

Як відомо, голова НКРЕКП Оксана Кривенко заявила, що оптова ринкова ціна електроенергії з початку 2019 року може зрости щонайменше на 15%.

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