Обогреватель на минимум и экосубсидии: как французы экономят на коммуналке

Коллаж: РБК-Украина

Централизованного снабжения домов горячей водой у французов нет

Перед тем как включить обогреватель зимой, французы всегда думают дважды. Когда на улице +5, то в среднестатистической парижской квартире теплее +19 не бывает. Об этом сообщает ТСН.

В отопительный сезон (с 15 октября до 15 апреля) во Франции в домах включают центральное отопление - газовый бойлер, который греет этажи и вестибюль. Каждая квартира оснащена электрическими радиаторами, которые можно вообще не включать, или включить с регулировкой температуры.

Средний "теплый" месяц во Франции стоит 70 евро, но при этом большинство включают обогреватель на минимум.

Екосубсидии во Франции тоже есть. Если владелец квартиры или дома устанавливает солнечные батареи, печь на древесных гранулах, то он претендует на помощь государства в виде субсидии или уменьшения налогов.

Электричество

Поставщики электроэнергии предлагают систему экономии: эпоха делится на "полные" и "неполные" часы. Таким образом, за потребленную электроэнергию ночью, с 22 вечера до 6 утра, потребитель заплатит не 14 центов за кВт-ч, как в "полные" часы, а 10.

Горячая вода

Централизованного снабжения горячей водой у французов нет. В крупных городах самая популярная система нагрева — коллективные бойлеры в здании или на этаже. В квартирах - индивидуальные счетчики, поэтому электричество не делят по схеме "все на всех". Каждый платит за себя.

Холодная вода

Чаще всего за нее платит владелец здания, а не арендатор, но она стоит 0,003 цента за литр. В среднем семья из 4 человек использует около 300 литров воды в сутки на общую стоимость в 1 евро.

Мусор, ремонт, уборка

Почти все нанимают консьержа. В его обязанности входит обслуживание придомовых территорий (то есть уборка), присмотр за вывозом мусора, раскладывание почты, организация ремонтных работ.

Это все стоит жителю многоквартирного дома от 50 до 100 евро в месяц в зависимости от города и района. Отдельно оплачивается годовой налог на арендованное жилье — от 70 евро в небольших городах до 1000 евро в центральных кварталах Парижа. Эти деньги идут в бюджет квартала (в больших городах) или мэрии (в малых городах), и за них потом убирают улицы, вывозят мусор, строят стадионы, сажают деревья и т. п.

Крупные ремонтные работы (в подъезде, лифте, на крыше, в вентиляции) осуществляются за счет владельца дома или совладельцев квартир. Компенсацией этих затрат является уменьшение годовых налогов для владельцев.

Аналог украинских ОСМД — это союз совладельцев, который ежегодно составляет бюджет затрат на обслуживание здания, а избранный на голосовании комитет из нескольких собственников или их представителей организует все ремонтные и текущие работы с помощью консьержа.

Стоимость коммуналки

Со средней зарплаты в 2147 евро в месяц в Париже около 166 евро уходит на оплату коммунальных услуг и обслуживание дома зимой. Это не много, но надо еще добавить годовой налог на жилье.

Все французы пользуются системой автоматических банковских платежей: сняв или купив жилье, нужно подписать контракт с поставщиком энергии. В контракте прописывается банковский счет клиента, с которого ежемесячно снимается необходимая сумма.

Если образовался долг, электроэнергию не отключат. Сначала придет письмо с просьбой уплаты в течение 15 дней. Потом письмо-предупреждение, что без уплаты за следующие 20 дней поставку отключат. Хотя с 1 ноября до 31 марта за неуплату ничего отключить не имеют права в рамках закона "о достойное жилье". Максимум, что могут сделать — уменьшить мощность подачи.

В целом во Франции к ценам на коммуналку относятся спокойно, но никто не скажет, что коммуналка достается ему за бесценок.

По данным Госстата и Евростата по состоянию на 2016 год коммунальные тарифы в Европе превышали украинские на 12%, но сегодня эта цифра стала меньше с учетом последних повышений стоимости газа, холодной и горячей воды в Украине.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) планирует повысить тарифы на тепло для населения для первых шести производителей теплоэнергии (ТКЭ) на 15,9-19,8%.

Как известно, председатель НКРЕКП Оксана Кривенко заявила, что оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 года может вырасти минимум на 15%.

Где и как отдыхают украинские политики:

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