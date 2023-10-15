"No fear": Мадонна прямо на сцене завернулась во флаг Украины (видео)

Певица Мадонна приятно поразила украинцев. Она прямо на сцене завернулась во флаг нашей страны. Кроме того, звезда выступала в шляпах от известного дизайнера Руслана Багинского.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), это произошло на концерте Мадонны в Лондоне. Видео с певицей разместили в сети украинский дизайнер Руслан Багинский и блогер Ваня Рассел.

Мадонна завернулась во флаг Украины – как это было

Вчера певица дала первый концерт в рамках мирового турне. Звезда выступала в Лондоне, во время исполнения песни Don't cry me Argentina Мадонна стояла у ступенек, к ней подошла полуобнаженная танцовщица, державшая в руках флаг Украины.

Певица продолжала исполнять трек, а девушка с наклейками на груди накинула его на плечи звезды. Мадонна завернулась во флаг и поддерживала его руками. Все это произошло на глазах у фанатов, которые аплодировали и кричали, чем выразили свою поддержку действиям артистки.

Мадонна поддержала Украину! No fear! pic.twitter.com/oOofvdCNd3 — Полина Иваненко (@polinarbcua) October 15, 2023

После этого звезда прошлась по сцене, подняла вверх руку и несколько раз воскликнула: "No fear!".

Мадонна вышла на сцену в шляпах от украинского дизайнера – что об этом известно

На своей странице в Instagram Багинский разместил новый пост, в котором публично обратился к Мадонне и поблагодарил ее за поддержку. Певица примерила несколько образов с аксессуарами от украинца.

"Спасибо, Мадонна! За то, что верили в меня с самого начала. За вашу невероятную поддержку. Почти восемь лет вместе. Наша история, которая приходит к этой удивительной ночи. Спасибо, что сделали меня частью вашего праздника", - написал Багинский.

Багинский публично обратился к Мадонне (скриншот)

Дизайнер отметил, что Мадонна поддерживает не только его бренд, но и всю Украину. По словам Багинского, певица всегда была примером, а ее присутствие в его жизни он назвал величайшей честью.