"Нова пошта" з 1 червня змінить правила роботи: що потрібно знати

"Нова пошта" анонсувала відновлення звичного режиму роботи з 1 червня 2020 року. Як повідомляється, тепер послуги зі зберігання посилок у відділеннях знову стануть платними. Однак обмеження за кількістю осіб у відділенні, а також обов'язкова наявність засобів індивідуального захисту залишаться до кінця карантину.

Як повідомляється, з 18 березня по 31 травня жителі України могли довгий час не приходити за посилками, при цьому додаткові гроші за зберігання посилки не нараховувалися. З 1 червня "Нова пошта" поверне платне зберігання посилок у відділеннях. Пов'язано це з тим, що в містах відновлюється рух громадського транспорту, планується відновлення міжміських і міжобласних пасажирських перевезень, кажуть у "Новій пошті".

В заяві "Нової пошти" говориться, що посилки будуть зберігатися безкоштовно тільки 7 календарних днів.

"Посилки безкоштовно зберігаються 7 календарних днів, на восьмий день починає нараховуватися плата. Плата за збереження посилок і вантажів не буде нараховуватися до 7 червня включно. Для тих відправлень, які надійдуть у відділення до 1 червня включно, першим платним днем зберігання буде 8 червня", – додали в "Новій пошті".

Повідомляється, що стандартні умови будуть діяти для всіх відправлень, що надходять у відділення з 1 червня. У пресслужбі додали, що з понеділка проінформують клієнтів про відновлення колишніх умов послуги (SMS, Viber та інше).

Нагадаємо, що раніше в "Укрпошті" анонсували появу платіжних карток і банківських операцій.

Також РБК-Україна повідомляло, що Рада зробила крок до створення державного "поштового" банку.