Нова раса, яка робить музику: в Україні зародився "космічний" гурт

We Don't Eat Humans випустили перший сингл (facebook.com/wedonteathumans)

We Don't Eat Humans презентували дебютний сингл, який не може не зачаровувати

Український пост-рок та інді-рок проєкт We Don't Eat Humans випустив дебютний сингл.

"В Україні зафіксовано сплеск позаземної музичної активності. На Землю прибула нова раса, яка робить музику, і аж ніяк не загрожує людству", - йдеться у анотації до першої аудіороботи артистів.

"Прибульці" з We Don't Eat Humans у своїй музиці використовують оркестрові інструменти: фагот, віолончель, трубу, кларнет, а також електроніку та семпли. Космічні контактери записали окремі музичні інструменти в Кувейті, бо, на їхню думку, сухий піщаний клімат позитивно впливає на звук.

Сингл, який складається з трьох треків, звели у Тернополі на студії "Шпиталь Рекордс". А для опанування земних музичних технологій прибульці використали мозок і тіло продюсера та композитора Євгена Павлюковського, композитора та трубача Євгена Клюшніченка.

We Don't Eat Humans - We Don't Eat Humans

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