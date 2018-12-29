"Нова хвиля кризи": що буде з курсом євро в 2019 році

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Ситуація з курсом євро вирішиться після виходу Великобританії з Євросоюзу

1 січня 2019 року – 20 років з моменту заснування європейської валюти. Через п'яту частину століття курс валютної одиниці досі складно передбачити і він залишається таким же нестабільним, як на момент заснування. На думку експертів на це є різні причини, серед яких — розпад Євросоюзу. Експерти розповіли, чого чекати українцям від курсу євро і в якій валюті краще зберігати гроші, передає "Сьогодні".

Євро і долар завжди були конкуруючими валютами, єдине тільки що їх відрізняє – валюта Євросоюзу розраховується виходячи з валюти США. Долар в свою чергу також не є константою і розраховується за спеціальним індексом DXY, який являє собою "збірну солянку" з 6 світових валют: євро, японської ієни, англійського фунта стерлінгів, канадського долара, шведської крони і швейцарського франка. І залежно від суммарної нестабільності, змінюється коефіцієнт долара на ринку, відповідно і в українських обмінних пунктах. Євро становить у валютному "вінегреті" DXY майже 60%, а фунт стерлінгів – 12%. А основна складність у прогнозуванні зростання або падіння як євро, так і долара залежить від безлічі факторів. Причини складного становища євро лежать як в економічній, так і політичній площинах, які, втім, сильно переплетені.

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Західні ЗМІ досі вважають основною причиною падіння євро розпад Євросоюзу, а саме вихід Великобританії. На поточний момент угода про вихід не підписана і була перенесена на весну 2019 року. І ця невизначеність виступає дестабілізуючим чинником і для фунта стерлінгів, і для євро. До того ж країни єврозони вже зараз підраховують можливі збитки і нові витрати, які їх очікуються у зв'язку з Brexit.

Від чого залежить курс євровалюти

Серед інших факторів, які позначаються на валютному ринку — ряд інших політичних і економічних проблем, пов'язаних з торговими війнами, очікуваним уповільненням зростання ВВП, слабкими економіками деяких країн – членів ЄС, проблемою мігрантів та ін.

"Brexit, звичайно, негативно впливає на Європу, але його вплив дуже обмежений. Є набагато більш значущі фактори. Політика Європейського центрального банку, який припинив накачувати європейську економіку дешевою ліквідністю, політика Федеральної резервної системи США, загроза глобальної економічної кризи – ці фактори більш значущі", – каже фінансовий експерт Ерік Найман.

Оновлений прогноз курсу євро

13 грудня Європейський центральний банк оновив прогноз курсу євро на найближче майбутнє. Згідно з цим прогнозом, курс євро, знижувався останнім часом і становить на кінець 2018 року 1,18 долара, в 2019-му опуститься до 1,14 дол. ЄЦБ також припиняє з 2019 року скупку держоблігацій та інших цінних паперів, яка велася останні кілька років з метою спонукати дуже низьку, на думку еврофінансистів, інфляцію і зростання економіки. Це свідчить про те, що, на думку ЄЦБ, економіка Євросоюзу в даний час досить міцна.

Фото: (pixabay.com)

З іншого боку, експерти очікують, що в 2019 році буде знижуватися індекс долара, тобто американська валюта буде послаблюватися. Цей процес розпочався в 2018 році. Підсумки року на американському фондовому ринку вже називають одними з найгірших в історії. Американський президент виступив з жорсткою критикою монетарної політики керівництва Федеральної резервної системи. Ряд експертів прогнозують, що в США інтерес інвесторів до долара буде слабшати. Всі ці протиріччя і різноспрямовані процеси призводять до того, що прогнози на 2019 рік щодо долара і євро неоднозначні і суперечливі.

Що буде з євро в довгостроковій перспективі

Ерік Найман вважає, що позиції євро непогані, і незабаром валюта ЄС може вирости в ціні.

"Політика Європейського центробанку свідчить про те, що економіка нормалізувалася. Так що євро має шанс почати зростання. В Україні європейська валюта теж буде дорожчати по відношенню до гривні. Зараз ще я не раджу купувати євро, але в січні, може бути, і прийде час, що пора буде віддавати перевагу євро, а не долару", – говорить Ерік Найман.

Економічний експерт і аналітик Борис Кушнірук, навпаки, вважає, що в ЄС наростають проблеми, і це буде тільки послаблювати позиції їх спільної валюти.

"Що відбувається в країні, де є національна валюта, якщо протягом багатьох років дефіцитний бюджет і негативне сальдо? Національна валюта знеціниться. Це здешевить внутрішнє виробництво і економіка стане більш конкурентною, принаймні з точки зору вартості виробництва. Тобто гроші відіграють роль певного балансира для економіки. А в зоні євро їх спільна валюта не відображає реальний стан економік багатьох країн ЄС. Тобто там відбувається зворотній процес. На сьогоднішній день лише дві країни у єврозоні – Нідерланди та Німеччина – забезпечують позитивну динаміку розвитку. І за рахунок потужності економік цих країн відбувається подорожчання економік і слабких країн. За рахунок цього вони ще більше слабшають, і їх проблеми тільки наростають. Тому Brexit – це, звичайно, не дуже добре для Великобританії, але певною мірою це спроба закритися, сховатися у себе на острові, коли почнеться хаос у Європі", – пояснює експерт.

Майбутнє євро, на думку Бориса Кушнірука, не дуже райдужне. Він вважає, що Єврозона в принципі проект "помилковий" і з точки зору ефективності економіки і праці, вона приносить тільки збитки. При цьому він уточнив, що жодна країна не вирішила економічних проблем, а зовнішні борги тільки зростають.

"Єврозона як проект була помилковою сама по собі. Тому що те, що добре, з точки зору грошей, для Німеччини, абсолютно не підходить для Греції, Іспанії, Португалії, для багатьох інших країн, де продуктивність праці і ефективність економіки значно нижче. За час існування єврозони жодна з цих країн не вирішила своїх проблем. Навпаки, зовнішні борги ростуть. Тому ситуація з євро в довгостроковому вимірі значно гірше, ніж ситуація з доларом. Як тільки почнеться нова хвиля кризи, капітал фактично побіжить в долар. І значить, долар буде зміцнюватися по відношенню до євро", – прогнозує Кушнірук.

Кушнірук вважає, що для довгострокового зберігання краще вибрати долар.

У мережі вже почали ділитися своєю думкою з приводу прогнозу на курс евро. Багато хто вважає, що він може раптово сильно зрости.

"Треба зафіксувати курс національної валюти... для історії", "Через рік будемо згадувати цей анекдот, як курс євро за 40", - пишуть в соціальній мережі Twitter.

Скріншоти twitter.com

Нагадаємо, що НБУ значно підвищив курс євро.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що курс долара виріс на міжбанку.

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