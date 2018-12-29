"Новая волна кризиса": что будет с курсом евро в 2019 году

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Ситуация с курсом евро решится после выхода Великобритании из Евросоюза

1 января 2019 года – 20 лет с момента основания европейской валюты. Спустя пятую часть века курс валютной единицы до сих пор сложно предугадать и он остается таким же нестабильным, как на момент основания. По мнению экспертов на это есть разные причины, среди которых — распад Евросоюза. Эксперты рассказали, чего ожидать украинцу от курса евро и в какой валюте лучше хранить деньги, передает "Сегодня".

Евро и доллар всегда были конкурирующими валютами, единственное только что их отличает – валюта Евросоюза рассчитывается исходя из валюты США. Доллар в свою очередь также не является константой и рассчитывается по специальному индексу DXY, который представляет собой "сборную солянку" из 6 мировых валют: евро, японской йены, английского фунту стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка. И в зависимости от суммарной нестабильности, меняется коэффициент доллара на рынке, соответственно и в украинских обменных пунктах. Евро составляет в валютном "винегрете" DXY почти 60%, а фунт стерлингов – 12%. А основная сложность в прогнозировании роста или падения как евро, так и доллара зависит от множества факторов. Причины сложного положения евро лежат как в экономической, так и в политической плоскостях, которые, впрочем, сильно переплетены.

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Западные СМИ до сих пор считают основной причиной падения евро распад Евросоюза, а именно выход Великобритании. На текущий момент соглашение о выходе не подписано и было перенесено на весну 2019 года. И эта неопределенность выступает дестабилизирующим фактором и для фунта стерлингов, и для евро. К тому же страны еврозоны уже сейчас подсчитывают возможные убытки и новые расходы, которые их ожидают в связи с Brexit.

От чего зависит курс евровалюты

Среди других факторов, которые сказываются на валютном рынке — ряд других политических и экономических проблем, связанных с торговыми войнами, ожидаемым замедлением роста ВВП, слабыми экономиками ряда стран – членов ЕС, проблемой мигрантов и др.

"Brexit, конечно, негативно влияет на Европу, но его влияние очень ограниченно. Есть гораздо более значимые факторы. Политика Европейского центрального банка, который прекратил накачивать европейскую экономику дешевой ликвидностью, политика Федеральной резервной системы США, угроза глобального экономического кризиса – эти факторы более значимы", – говорит финансовый эксперт Эрик Найман.

Обновленный прогноз курса евро

13 декабря Европейский центральный банк обновил прогноз курса евро на ближайшее будущее. Согласно этому прогнозу, курс евро, снижавшийся в последнее время и составляющий на конец 2018 года 1,18 доллара, в 2019-м опустится до 1,14 дол. ЕЦБ также прекращает с 2019 года скупку гособлигаций и других ценных бумаг, которая велась последние несколько лет с целью подстегнуть слишком низкую, по мнению еврофинансистов, инфляцию и рост экономики. Это свидетельствует о том, что, по мнению ЕЦБ, экономика Евросоюза в настоящее время достаточно крепка.

Фото: (pixabay.com)

С другой стороны, эксперты ожидают, что в 2019 году будет снижаться индекс доллара, т. е. американская валюта будет ослабляться. Этот процесс также начался в 2018 году. Итоги уходящего года на американском фондовом рынке уже называют одними из худших в истории. Американский президент выступил с жесткой критикой монетарной политики руководства Федеральной резервной системы. Ряд экспертов прогнозируют, что из-за проводимой в США политики интерес инвесторов к доллару будет ослабевать. Все эти противоречия и разнонаправленные процессы приводят к тому, что прогнозы на 2019 год относительно доллара и евро неоднозначны и противоречивы.

Что будет с евро в долгосрочной перспективе

Эрик Найман считает, что позиции евро неплохи, и в скором времени валюта ЕС может вырасти в цене.

"Политика Европейского центробанка свидетельствует о том, что экономика нормализовалась. Так что евро имеет шанс начать рост. В Украине европейская валюта тоже будет дорожать по отношению к гривне. Сейчас еще я не советую покупать евро, но в январе, может быть, и придет такое время, что пора будет отдавать предпочтение евро, а не доллару", – говорит Эрик Найман.

Экономический эксперт и аналитик Борис Кушнирук, напротив, считает, что в ЕС нарастают проблемы, и это будет только ослаблять позиции их общей валюты.

"Что происходит в стране, где есть национальная валюта, если на протяжении многих лет дефицитный бюджет и негативное сальдо? Национальная валюта обесценится. Это удешевит внутреннее производство, и экономика станет более конкурентной, по крайней мере с точки зрения стоимости производства. То есть деньги играют роль определенного балансира для экономики. А в зоне евро их общая валюта не отображает реальное состояние экономик многих стран ЕС. То есть там происходит обратный процесс. На сегодняшний момент только две страны в еврозоне – Нидерланды и Германия – обеспечивают позитивную динамику развития. И за счет мощности экономик этих стран происходит удорожание экономик и слабых стран. За счет этого они еще больше ослабевают, и их проблемы только нарастают. Поэтому Brexit – это, конечно, не очень хорошо для Великобритании, но в определенной степени это попытка закрыться, спрятаться у себя на острове, когда начнется хаос в Европе", – объясняет эксперт.

Будущее евро, по мнению Бориса Кушнирука, не очень радужное. Он считает, что Еврозона в принципе проект "ошибочный" и с точки зрения эффективности экономики и труда, она приносит только убытки. При этом он уточнил, что ни одна страна не решила своих экономических проблем, а внешние долги только растут.

"Еврозона как проект была ошибочной сама по себе. Потому что то, что хорошо, с точки зрения денег, для Германии, абсолютно не подходит для Греции, Испании, Португалии, для многих других стран, где продуктивность труда и эффективность экономики значительно ниже. За время существования еврозоны ни одна из этих стран не решила своих проблем. Наоборот, внешние долги растут. Поэтому ситуация с евро в долгосрочном измерении значительно хуже, чем ситуация с долларом. Как только начнется новая волна кризиса, капитал фактически побежит в доллар. И значит, доллар будет укрепляться по отношению к евро", – прогнозирует Кушнирук.

Кушнирук считает, что для долгосрочного хранения лучше выбрать доллар.

В сети уже начали делиться своим мнением по поводу прогноза на курс евро. Многие считают, что он может внезапно сильно вырасти.

"Надо зафиксировать курс национальной валюты... для истории", "Через год будем вспоминать этот анекдот, как курс евро по 40", - пишут в социальной сети Twitter.

Скриншоты twitter.com

Напомним, что НБУ значительно повысил курс евро.

Ранее РБК-Украина сообщало, что курс доллара вырос на межбанке.

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