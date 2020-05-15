ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нове ім'я на хіп-хоп сцені: bezobid презентував дебютний сингл "Тут-Тут"

STYLERЖиття    15.05.2020 - 15:43
Нове ім'я на хіп-хоп сцені: bezobid презентував дебютний сингл "Тут-Тут"
bezobid (фото надане артистом)

Український хіп-хоп-артист bezobid випустив свій перший кліп

Український хіп-хоп-артист bezobid презентував дебютний кліп на пісню "Тут-Тут".

"Музика - це те, до чого я завжди повертаюся незалежно від обставин. Мене дуже надихає процес її створення, так і пошуку. Я завжди стежу за свіжими роботами локальних і західних реперів. Але що про це говорити, якщо навіть моя перша касета, що надалі стала основоположною у розвитку смаку, була The Eminem Show", - розповідає репер.

Своєю роботою bezobid демонструє претензію на звання одного з найбільш інтригуючих фрешменів на локальній сцені. Його музика існує на стику хіп-хоп і r'n'b. В той час, як сам артист не женеться за фастфуд-трендами, не копіює, як і не намагається наслідувати класику старої школи. bezobid занурює слухачів в атмосферу створеного ним світу, де складні речі розкриваються за допомогою простих слів.

"Тут-Тут" - це історія про заплутані, хисткі стосунки. Герой рефлексує і намагається розібратися у власних почуттях, знайти вихід. Нічого не сказано прямо, але на рівні відчуттів - гранично зрозуміло. Сам bezobid зізнається: "Я люблю підтексти, подвійні інтерпретації, тому мені хочеться залишити свободу в сприйнятті. Думаю, подібна історія знайдеться у кожного - вона унікальна, але в той же час об'єднує". Кілька сюрпризів приховано і в самому відео на трек, фінал якого залишається відкритим.

Працювати над новим релізом і відео артистові допомагала команда близьких йому людей з унікальним творчим бекграундом.

"Найбільшим викликом для нас під час зйомки стало дотримання балансу між динамічною, зухвалою картинкою і розповіддю - щоб глядач міг, не вникаючи в суть, прокачатися від музики, але, разом з тим, при бажанні, і заглибитися в деталі", - ділиться репер.

bezobid - тут-тут

Раніше ми писали про те, що зірка Х-Фактора порвала шаблони своїми новими піснями.

Автор: Марія Бойко

Теги Новини України музыка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся