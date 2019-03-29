Нові тарифи на вивезення сміття: українцям розповіли про нюанси

Колаж РБК-Україна

За вивезення сортованого і несортованого сміття вводять різні тарифи

За вивезення сміття в Україні встановлені різні тарифи, і різниця між сумами може бути досить великою. влада на місцях може роздувати ціни у тих випадках, коли відходи сортуються і переробляються, а не просто відвозяться на смітник. У той же час експерти зазначають, що чиновники формули та критерії розрахунку тарифів не розробили, а норми в документі загалом мають добровільний характер, передає UBR.ua.

Так, у постанові уряду від 27 березня жодних зобов'язань сортувати сміття немає.

У Києві, наприклад, з 1 квітня за послуги з вивезення великогабаритних побутових відходів доведеться платити 210,68 гривень за кубометр із урахуванням ПДВ. Поки що ціна за вивезення 1 кубометра такого виду відходів становить 175,82 гривень.

Зазначимо, що встановлення різної тарифікації послуг із вивезення сортованого і несортованого сміття за задумом посадовців покликана прищеплювати більше уваги проблемі відходів.

Фото: Сортування сміття (kievcity.gov.ua)

За словами комунікаційного менеджера ГО "Україна без сміття" Івани Давиденко, в механізмі про сортування побутових відходів - лише рекомендації.

Вона зазначила, що в документі прописали необхідність диференційованої тарифікації для сортованих і не сортованих відходів. Але про те, який він буде, хто його встановлюватиме і контролюватиме - жодного слова.

В Україні нещодавно стали з'являтися компанії, які пропонують окремо забирати з дворів відсортовані відходи.

Фото: unsplash.com/NeONBRAND

За свою роботу вони беруть менше або роблять це взагалі безкоштовно. Сортувальні заводи продають сміття як сировину.

Експерти впевнені, що компанії заробити на продажу відсортованого сміття не в змозі.

"Компанії, які цим займаються, забирають тільки "дорогу" сировину: скло, папір, пластикові пляшки. Економлять на всьому і працюють з великими партіями. Як вони при цьому виживають і скільки заробляють - не знаю, але зазвичай триває це недовго", сказала Давиденко.

Нагадаємо, що за законом, з 1 січня 2019 року сортувати сміття повинні всі. На практиці ж це не реалізовується.

Ілюстративне фото: скалка (з відкритих джерел)

Всього перероблено та утилізовано близько 5,8% побутових відходів, з них 2,71% спалені, а 3,09% потрапили на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи.

Як повідомлялося раніше, в Україні розробили нові штрафи, які передбачають покарання за викидання сміття в недозволеному місці.

Додамо, що Європарламент 27 березня схвалив законопроект, спрямований на скорочення сміття з пластику.

Також ми писали про те, що у Верховній Раді ініціювали запровадження в Україні штрафів за відсутність дитячих автокрісел в транспортних засобах.