Новий рік 2019: українців попереджають про підвищення тарифів на ЖКГ

Відео: (YouTube/Сьогодні)

Восени 2018 року вартість на газ помітно збільшилася. Ймовірно, це не межа і, крім підвищення тарифів на ЖКГ, українців чекає зміна цін на продукти харчування та збільшення вартості комунікаційних послуг. Про це інформують журналісти в сюжеті Сьогодні.

Вже з 1 січня подорожчає централізоване гаряче водопостачання, а тарифи на опалення зростуть в середньому по країні на 18%. У столиці - на 22%, у Дніпрі та у Харкові – на 18%, у Львові – на 19 %. Тарифи вже затвердила Нацкомісія регулювання енергетики.

Після закінчення опалювального сезону на 15% може зрости ціна на газ. Однак уряд обіцяє захистити людей субсидіями. Мова йде про їх монетизацію. Тобто, якщо людина не використала всю надану їй субсидію, то в кінці опалювального сезону може забрати гроші готівкою.

Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

Хоча є і мінуси: в уряді стверджують, що монетизація передбачена виключно для тих, хто вперше звернеться за субсидією в 2019 році. Тільки їм до кінця опалювального сезону виплатять зекономлений залишок готівкою. Іншим доведеться чекати до 2020 року.

Ціни на продукти залишаться прийнятними. Вони подорожчають не більше ніж на 10%. При тому, що зросте мінімальна і середня зарплата. Зростання цін помітно збільшиться лише на ті продукти, які не можуть завозитися з-за кордону – хліб, молоко, кефір, сир та інше.

Нагадаємо, що розмір новорічного бюджету українця зріс майже на 20%. За даними опитування, на підготовку святкового столу середньостатистичний українець готовий витратити 941 гривню, на придбання подарунків для своїх рідних і близьких - 922 гривні, а на інші новорічні розваги - 784 гривні.

Ми писали, що середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у І півріччі 2018 року склали 9249 грн. В середньому на одну людину, яка входить до складу домогосподарства еквівалентні загальні доходи становили 4384 грн в місяць.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України, домогосподарства у другому кварталі 2018 року витратили на продовольчі товари та харчування поза домом 52,9% своїх витрат. 22,7% витрат українців пішло на непродовольчі товари, 13,8% - на оплату послуг (включаючи послуги ЖКГ), 2,9% на особисте підсобне господарство, 7,7% - інші витрати.