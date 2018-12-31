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Новый год 2019: украинцев предупреждают о повышении тарифов на ЖКХ

STYLERЖизнь    31.12.2018 - 13:24

Видео: (YouTube/Cьогодні)

Осенью 2018 года стоимость на газ заметно увеличилась. Вероятно, это не предел и, помимо повышения тарифов на ЖКХ, украинцев ждет изменение цен на продукты питания и увеличение стоимости коммуникационных услуг. Об этом информируют журналисты в сюжете Сегодня.

Уже с 1 января подорожает централизованное горячее водоснабжение, а тарифы на отопление вырастут в среднем по стране на 18%. В столице - на 22%, в Днепре и в Харькове – на 18%, во Львове – на 19 %. Тарифы уже утвердила Нацкомиссия по регулированию энергетики.

После окончания отопительного сезона на 15% может возрасти цена на газ. Однако правительство обещает защитить людей субсидиями. Речь идет об их монетизации. То есть, если человек не использовал всю предоставленную ей субсидию, то в конце отопительного сезона может забрать деньги наличными. 

Новый год 2019: украинцев предупреждают о повышении тарифов на ЖКХСкриншот видео: (YouTube/Cьогодні)

Хотя есть и минусы: в правительстве утверждают, что монетизация предусмотрена исключительно для тех, кто впервые обратится за субсидией в 2019 году. Только им к концу отопительного сезона выплатят сэкономленный остаток наличными. Остальным придется ждать до 2020 года.

Цены на продукты останутся приемлимыми. Они подорожают не более чем на 10%. При том, что возрастет минимальная и средняя зарплата. Рост цен заметно увеличится лишь на те продукты, которые не могут завозиться из-за границы – хлеб, молоко, кефир, творог и прочее.

Напомним, что размер новогоднего бюджета украинца вырос почти на 20%. По данным опроса, на подготовку праздничного стола среднестатистический украинец готов потратить 941 гривню, на приобретение подарков для своих родных и близких - 922 гривны, а на другие новогодние развлечения - 784 гривны.

Мы писали, что среднемесячные общие доходы одного домохозяйства в І полугодии 2018 года составили 9249 грн. В среднем на одного человека, который входит в состав домохозяйства, эквивалентные общие доходы составили 4384 грн в месяц.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины, домохозяйства во втором квартале 2018 года тратили на продовольственные товары и питание вне дома 52,9% своих расходов. 22,7% расходов украинцев ушло на непродовольственные товары, 13,8% - на оплату услуг (включая услуги ЖКХ), 2,9% на личное подсобное хозяйство, 7,7% - прочие расходы.

Задолженность населения по оплате ЖКУ продолжает расти Тарифы на коммунальные услуги ежегодно будут расти на 10-20%, - консенсус-прогноз
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