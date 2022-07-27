Нутриціолог розніс "революційну" дієту: це звичайне паразитарство
Дієта за групою крові стала сенсацією кінця 90-х. Автор методики збагатився, видавши 7 млн екземплярів книги, яку переклали на 60 мов. Але сьогодні прийшло розуміння, що це просто роздута мильна бульбашка.
Про це розповів нутриціолог та відомий український тренер Віктор Мандзяк.
Що не так з дієтою за групою крові
Пітер Д'Адамо в 1996 році написав книжку про харчування за групами крові "Eat Right 4 Your Type".
Суть дієти за групою крові проста, зрозуміла та логічна: різні групи крові формувались в різний період розвитку людини. І те що їв наш предок, коли формувалась ваша група крові, те маєте їсти і ви.
Принципи дієти
- Перша група крові (люди-мисливці, люди-м’ясоїди). Дозволено м’ясо всіх видів, окрім свинини, а також морська риба, житній хліб, овочі та фрукти. Уникати треба круп, білого хліба, картоплі, горіхів, молочних продуктів.
- Друга група крові (люди-хлібороби). Рекомендуються крупи, майже всі овочі, фрукти, горіхи, бобові, насіння, продукти з сої, м’ясо птиці, риба. Варто відмовитися від м’яса, молока, картоплі, помідорів.
- Третя група крові (люди-кочівники). Рекомендовані молочні продукти, м’ясо, окрім свинини та курки, яйця, зелені овочі. Обмежити треба каші, зокрема пшеницю, гречку, кукурудзу, сочевицю, хлібобулочні вироби, арахіс, кунжут і помідори.
- Четверта група крові (нові люди). Рекомендації другої та третьої груп крові. Можна м’ясо, окрім свинини і курки, кисломолочні та морепродукти, тофу та зелені овочі. Уникати треба квасолі, деяких видів круп, зокрема пшениці і кукурудзи.
Чи варто дотримуватися дієти за групою крові
За словами Віктора Мандзяка, на такій дієті ви, звісно, схуднете. Адже в переліку обмежена кількість продуктів, і це точно не солодощі чи фастфуд.
Однак така дієта призведе до зривів, бо заборонена їжа стане для вас аж занадто манкою. Позаяк, більшість людей, що сидять на дієті, притримуються принципу: "горить сарай, гори і хата", мінімальне порушення заборони може призвести до зняття всіх табу - в тому числі на "солоденьке та смачненьке".
До того ж, покращити здоров'я людина з першою групою крові може запросто і на дієті для третьої групи.
"Паразитарство на людській необізнаності. Насправді, ми, люди, всеїдні, ми їмо все. Їжа тільки в нас на тарілці така різноманітна", - додав тренер.
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