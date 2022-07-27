Нутриціолог розніс "революційну" дієту: це звичайне паразитарство

Що не так з дієтою за групою крові

Пітер Д'Адамо в 1996 році написав книжку про харчування за групами крові "Eat Right 4 Your Type".

Суть дієти за групою крові проста, зрозуміла та логічна: різні групи крові формувались в різний період розвитку людини. І те що їв наш предок, коли формувалась ваша група крові, те маєте їсти і ви.

Принципи дієти

Перша група крові (люди-мисливці, люди-м’ясоїди). Дозволено м’ясо всіх видів, окрім свинини, а також морська риба, житній хліб, овочі та фрукти. Уникати треба круп, білого хліба, картоплі, горіхів, молочних продуктів.

(люди-мисливці, люди-м’ясоїди). Дозволено м’ясо всіх видів, окрім свинини, а також морська риба, житній хліб, овочі та фрукти. Уникати треба круп, білого хліба, картоплі, горіхів, молочних продуктів. Друга група крові (люди-хлібороби). Рекомендуються крупи, майже всі овочі, фрукти, горіхи, бобові, насіння, продукти з сої, м’ясо птиці, риба. Варто відмовитися від м’яса, молока, картоплі, помідорів.

(люди-хлібороби). Рекомендуються крупи, майже всі овочі, фрукти, горіхи, бобові, насіння, продукти з сої, м’ясо птиці, риба. Варто відмовитися від м’яса, молока, картоплі, помідорів. Третя група крові (люди-кочівники). Рекомендовані молочні продукти, м’ясо, окрім свинини та курки, яйця, зелені овочі. Обмежити треба каші, зокрема пшеницю, гречку, кукурудзу, сочевицю, хлібобулочні вироби, арахіс, кунжут і помідори.

(люди-кочівники). Рекомендовані молочні продукти, м’ясо, окрім свинини та курки, яйця, зелені овочі. Обмежити треба каші, зокрема пшеницю, гречку, кукурудзу, сочевицю, хлібобулочні вироби, арахіс, кунжут і помідори. Четверта група крові (нові люди). Рекомендації другої та третьої груп крові. Можна м’ясо, окрім свинини і курки, кисломолочні та морепродукти, тофу та зелені овочі. Уникати треба квасолі, деяких видів круп, зокрема пшениці і кукурудзи.

Чи варто дотримуватися дієти за групою крові

За словами Віктора Мандзяка, на такій дієті ви, звісно, схуднете. Адже в переліку обмежена кількість продуктів, і це точно не солодощі чи фастфуд.

Однак така дієта призведе до зривів, бо заборонена їжа стане для вас аж занадто манкою. Позаяк, більшість людей, що сидять на дієті, притримуються принципу: "горить сарай, гори і хата", мінімальне порушення заборони може призвести до зняття всіх табу - в тому числі на "солоденьке та смачненьке".

До того ж, покращити здоров'я людина з першою групою крові може запросто і на дієті для третьої групи.

"Паразитарство на людській необізнаності. Насправді, ми, люди, всеїдні, ми їмо все. Їжа тільки в нас на тарілці така різноманітна", - додав тренер.