УНА-УНСО вважають Зеленського загрозою для України

УНА-УНСО (unso.in.ua)

УНА-УНСО висловили свою громадянську позицію стосовно виборів в Україні

Україна знову підійшла до Рубікону - перед важким вибором і загрозою втрати державності. 100 років тому назад через амбіції лідерів УНР і демагогію більшовиків українська революція була втоплена в крові. А потім був голодомор, репресії, нищення всього українського.

Тому сьогодні керівництво УНА-УНСО прийняло рішення підтримати в другому турі президентських виборів Петра Порошенка.

Бо загроза обрання Володимира Зеленського – це не тільки загроза повернення всевладдя олігархів. Це прорив "русского міра" у саме серце Української Держави – це реальна загроза реваншу Москви.

Так, ми маємо претензії і до Петра Порошенка. Можливо ми будемо ще не раз запалювати шини і будемо вимагати від нього дій проти корупціонерів, зрадників та інших ворогів українського народу. Але при всіх його недоліках – він Президент, за якого держава вистояла під російською навалою і зроблено чи не найбільше для розвитку української мови та культури, становленню Православної Церкви України.

Тому що, нам потрібен Президент, який продовжить курс України в ЄС і НАТО.

Тому що, йде війна з Росією, а шлях України – геть від Москви!

Звертаємося також до членів ВО "Свобода", "Правого Сектора", "Конгресу Українських Націоналістів", "Національного Корпусу", ОУН (б), ОУН (м), С14, ГО "Карпатська Січ" та інших патріотичних організацій з вимогою також зробити правильний вибір.

Звертаємося до наших воїнів на фронті та всіх громадян України для кого армія, мова і віра не порожні слова – Не будьте легковірними!

Не будьте байдужими до долі держави!

Слава Україні!

Фото: facebook.com/una.unso

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що плануються дебати між кандидатами в президенти України.